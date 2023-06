Arranca la Abau con la habitual mezcla de nervios, repasos y algún que otro 'listillo'

Casi 12.800 alumnos gallegos están convocados a realizar la Avaliación do Bacharelato para o Acceso á Universidade (Abau) en las diferentes ciudades gallegas, cuya fase ordinaria ha arrancado este martes a las 10.00 horas con el primero de los exámenes, el de Historia de España.

Nervios, repasos de última hora y algo de tensión es lo que se ha vivido en este primer día de selectividad en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Santiago de Compostela, una de las comisiones delegadas a la que han acudido alumnos y alumnas desde las nueve de la mañana, con los apuntes en mano, para afrontar el inicio de las pruebas.

En Galicia hay previstas un total de 36 comisiones en un total de diez municipios: Vigo, Santiago, A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Viveiro, Cee y A Rúa.

Por el momento, no se han notificado incidencias, más allá de los nervios habituales, olvidos y tensión acumulada ante unos exámenes que pueden determinar el futuro de muchos alumnos y alumnas.

Aunque la mayoría de matriculados se presenta en esta fase ordinaria a la parte obligatoria (materias comunes) y a las optativas, además de las asignaturas específicas -en función de la carrera que quieran estudiar-, unos 2.000 alumnos y alumnas se presentan solo a las específicas.

Este es el caso de María, que quiere estudiar Psicología. Solo vino a hacer Biología, porque es el segundo año que se presenta. A pesar de ello, señala a Efe que siente "mucha más presión que el año pasado" porque quiere entrar "este año sí o sí".

La fase ordinaria de la selectividad en Galicia ha arrancado hoy y continuará los días 7 y 8 de junio.

NERVIOS Y ALTAS EXPECTATIVAS

La presentación y la tradicional recogida de pegatinas ha tenido lugar entre las 9.00 y las 10.00 horas. A partir de las 9.30 horas los alumnos y alumnas, ya sentados en sus pupitres, han comentado a Efe cómo afrontan esta jornada.

Miguel ha admitido que está bastante nervioso. Quiere hacer Criminología y necesita una nota alta, aunque lleva preparándose dos semanas y espera que todo vaya bien.

"Yo creo que este va a ser el día más difícil, aunque tengo que centrarme también en los siguientes para que me salgan bien", ha afirmado.

Otra alumna, Paula, reconoce que tiene un poco de nervios, pero también "ganas de que se acabe ya".

"Llevamos como dos semanas estudiando un montón para esto y que se acabe es un alivio. Quiero estudiar Ingeniería Aeroespacial o Ingeniería de Energías. Hice un buen Bachillerato pero creo que también tengo que sacar buena nota aquí", ha declarado.

Uxía, también nerviosa, espera calmarse "a lo largo de la mañana", una vez que pase el primer examen: "Quiero estudiar Fisioterapia, pero depende de la nota. Me consideraba preparada pero al llegar aquí ya creo que no lo estoy tanto", admite.

A los estudiantes los acompaña la profesora Luisa Prieto, vocal delegada de la comisión número cinco en la Facultad de Comunicación. Ella ha dicho a Efe que están algo nerviosos, como es habitual, pero que cuando pasa la primera hora "se van tranquilizando".

"Yo creo que vienen preparados, el porcentaje de aprobados estos últimos años ha sido muy elevado, así que esperamos que así sea", ha comentado Prieto.

"Yo estoy tranquilo. Estudié mucho y voy preparado. Quiero hacer Odontología", cuenta Tomás a pocos minutos de comenzar el primer examen.

Según dice, para una buena prueba es necesario "evitar los nervios" y pensar que "solo es un examen", como los que llevan haciendo durante todo el curso.

El vicepresidente de la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG), Celso Rodríguez, ha señalado que las pruebas son importantes, pero que tienen un peso del 40 % respecto al 60 % que corresponde a las notas del Bachillerato.

Sin embargo, ha admitido que "la presión no la quita nadie", porque muchas veces alumnos o alumnas no entran en algunas carreras por décimas, dependiendo de las plazas.

Ha destacado que no ha habido incidencias destacables, más allá de que en alguna comisión falte alguna pegatina o haya algún error puntual y subsanable.

Eso sí, una de las novedades de este año en las pruebas es el regreso de los detectores de frecuencias en todas las aulas, con el objetivo de evitar que los alumnos copien a través de dispositivos.

En Ourense, de hecho, pillaron a una alumna con un dispositivo electrónico gracias al detector, por lo que fue expulsada de toda la Abau, tal y como vienen reflejado en las normas.

"Vamos a tratar de hacerlo lo más difícil que podamos, por un criterio de equidad e igualdad de oportunidades", ha explicado.

LA "GLORIOSA" O LA RECONQUISTA, ENTRE LOS CONTENIDOS

No ha sido hasta las 10.30 horas cuando se han podido desvelar las principales preguntas que han caído este año, bastante variadas.

Los pueblos prerrománicos, la Reconquista, los Reyes Católicos o las crisis bajomedievales como temas cortos y la revolución de 1968, conocida como La Gloriosa, la Transición o la II República, como preguntas más largas, han sido los principales contenidos.

Lois ha salido sobre las 11.15 horas. Ha confesado que los primeros temas fueron bastante fáciles y que ha acabado rápido porque en el instituto tenían 50 minutos y está acostumbrado a escribir "veloz".

"Quiero estudiar Ingeniería Informática, espero poder llegar a la nota", ha dicho.

Luis también sale tranquilo: "Creo que fue bastante bien, cayó un tema que tenía bastante controlado. Confío poder llegar a un 9 para poder entrar en Economía o en Ade", afirma.

En cuanto al receso ha dicho que lo utilizará para descansar: "Igual miro alguna cosita pero no mucho".

A Alba le salió algo peor el examen y ha dicho que algunas preguntas no supo contestarlas: "Estaba muy nerviosa y esta noche no pude dormir nada tampoco. Ahora voy a repasar Lengua Castellana e intentar no tener más nervios", ha confesado.

A las 11:30 horas los alumnos ya se arremolinaban a la salida de la Facultad. Clara ha compartido que fue muy bien pese a sus "bajas expectativas". Quiere estudiar Biología, para la cual necesita una nota aproximada de 10, que aguarda obtener ya que hizo un buen Bachillerato.

De 12:00 a 13:30 los alumnos han realizado la segunda prueba común, la de Lengua Castellana y Literatura. Tras un descanso para comer, regresarán de nuevo a las aulas para las pruebas específicas de Matemáticas y Latín, de 16:00 a 17:30 horas.

Los últimos exámenes de la jornada serán los de Economía de la Empresa y Diseño, de 18:00 a 19:30 horas.