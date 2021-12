¿Una Navidad pasada por agua?

La semana de Navidad llegará a Galicia con precipitaciones, por la entrada a partir del lunes de una borrasca, no muy intensa, pero que traerá lluvia, según ha informado el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Galicia, Francisco Infante. De cara a Nochebuena y Navidad las precipitaciones podrían ser intensas debido a un "un posible río de humedad procedente del Atlántico", en este caso según la predicción de Meteored.

El inverno llega así tras un otoño que, en cuanto a precipitaciones, ha sido "muy seco", según ha expuesto en rueda de prensa Infante. En ella, ha señalado que ha sido "el noveno trimestre más seco desde 1971 y el tercero más seco de este siglo".

En particular, ha destacado las tormentas "muy fuertes" registradas en septiembre y el paso de un frente "muy activo" el pasado 2 de octubre, así como la última borrasca, y eso tras un noviembre "muy seco". "De los más secos de la serie histórica", ha indicado.

La semana de #Navidad no pinta tranquila... 🙄🎄 ¡Mirad el desfile de frentes con precipitaciones que prevé nuestro modelo de cabecera! https://t.co/YRBhthtaMC pic.twitter.com/gRVz2OPI7i — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) December 17, 2021

En general, ha señalado que ha sido un año en Galicia "cálido", con precipitaciones en valores normales y que la previsión es que acabe el año de la misma manera.

FIN DE SEMANA . De cara a este fin de semana, sábado 18 y domingo 19, ha explicado que será un momento para "aprovechar" del buen tiempo. Así, ha avanzado que se mantendrá igual que hasta ahora, "con cielos despejados" y alguna nube por las mañanas, con temperaturas frías y heladas en el interior, a primera hora.

"A partir del lunes cambiarán las cosas, llega una borrasca no muy intensa que dejará precipitaciones toda la semana", ha afirmado Infante, que, no obstante, ha precisado que habría días que "no lloverá tanto".

En su intervención, el delegado de Aemet en Galicia, Francisco Infante, ha destacado que "el otoño ha sido el noveno trimestre más seco desde 1971, el tercero más seco de este siglo".

Por meses, septiembre ha sufrido "tormentas fuertes con precipitaciones", especialmente en A Lama (Pontevedra) y en Culleredo (A Coruña).



De octubre, Infante ha destacado el día 2, con un "frente muy activo" y precipitaciones de 116 litros por metro cuadrado en Mazaricos (A Coruña).

Noviembre fue de los más secos de la serie histórica, mientras que las máximas temperaturas han sido en diciembre, con precipitaciones "normales".

En cuanto al balance del año 2021, ha apuntado que en Galicia ha sido "cálido" en cuanto a temperaturas y normal en precipitaciones. Así, ha vinculado el incremento general de las temperaturas al cambio climático.