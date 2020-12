El Conselleiro de Sanidade y la directora xeral de Saúde Pública comparecieron este miércoles de forma telemática para explicar el plan de Galicia para Navidad. Julio García Comesaña avanzó que la comunidad gallega estará cerrada del 23 de diciembre al 6 de enero, lo que implica que sólo será posible entrar en Galicia por motivos justificados, entre ellos reencontrarse con la familia. Al respecto de las celebraciones navideñas, la primera recomendación del comité clínico es que las reuniones se produzcan sólo en el ámbito de los convivientes. En cualquier caso, y de manera excepcional, se permitirá que se reúnan dos núcleos familiares, para incorporar, por ejemplo, a personas mayores que viven solas.

"A recomendación é que como máximo sexan dúas unidades familiares, con especial consideración ás persoas maiores que viven solas", aclaró el conselleiro, quien solicitó además que esas reuniones no varíen de Nochebuena a Nochevieja, es decir, que las 'burbujas' familiares se mantengan estables a lo largo del período navideño. Esto es, "non facer trampas ao solitario", no pasar el 24 y el 25 con una unidad familiar y el 31 y el 1 con otra, porque eso supondría juntarse varios núcleos de convivencia, recalcó.

Si se respeta esa máxima de no superar en ningún caso el tope de dos unidades familiares, no hay límite de comensales, para tranquilidad de las familias numerosas. En caso contrario, si se rompe ese requisito porque resulta "imprescindible" sumar a alguien más, Sanidade ofrece una tercera opción: reuniones de un máximo de seis personas, sin contar a los niños menores de 10 años en ese cómputo. "Este é o último nadal sen vacina, non tiremos pola borda todo o traballo feito. Pídolles que non nos relaxemos, non vale a pena, teñamos máis que nunca un Nadal con sentidiño", pidió Comesaña, que recordó que en el último mes y medio la Policía Autonómica puso 599 denuncias por no llevar mascarilla.

Los cierres perimetrales de ayuntamientos que decidan mantenerse en las próximas reuniones tendrán vigencia, pero se permitirá franquearlos para acudir a comer o a cenar con la familia durante las celebraciones de Navidad como motivo justificado.

Los días 24 y 31, el horario de regreso al domicilio se extenderá como máximo hasta la 1.30 de la madrugada

Además, Comesaña ha desgranado otras recomendaciones: reducir las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios, que la mesa de la cena la coloque una persona, que se eviten los saludos, que no se compartan bebidas o comidas, desinfección de manos, reuniones al aire libre de forma preferente y ventilación con ventanas abiertas. Los participantes, "por suposto, sen síntomas", se distribuirán en una "mesa grande", que garantice la distancia de seguridad de 1,5 metros entre comensales y deberán "manter a máscara posta sempre que sexa posible", excepto para el momento de comer. También ha instado a reducir al máximo las relaciones sociales en los días previos a las reuniones para evitar contagios y que "se reduzcan las relaciones sociales" con personas ajenas a estos grupos familiares durante estas fechas, con el objetivo de reducir riesgos.

Preguntado por un posible endurecimiento de las medidas si la situación epidemiológica empeora, el conselleiro indicó que resulta "dificil poñer medidas máis restritivas no caso das ceas de Nadal, porque estamos recomendando que sexan só de conviventes".

ESTUDIANTES Y VIAJEROS. Adicionalmente a estas medidas, el conselleiro ha avanzado que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) citará para realizar pruebas PCR o de antígenos a los estudiantes que regresen a Galicia y a los viajeros que lleguen a la comunidad procedentes de las zonas consideradas de riesgo, es decir, con una incidencia del covid superior a los 250 casos por cada 100.000 habitantes.

​ Además, en Galicia sigue activo el registro de viajeros, que en verano contabilizó unas 500.000 personas, y que dieron lugar a 10.000 PCR que permitieron evitar cadenas de contagios. En este registro se pueden anotar todas las personas procedentes de fuera de la comunidad —y es obligatorio en el caso de las zonas de riesgo— y, de este listado, serán citadas aquellas personas que procedan de lugares con alta incidencia.

También se pueden anotar para realizar las pruebas diagnósticas aquellos estudiantes que regresen a sus casas familiares aun estudiando en la propia comunidad gallega, pero en una ciudad diferente y con otra unidad de convivencia de referencia. Estos test se harán en coordinación con las áreas sanitarias para establecer lugar y hora de estas pruebas. En el caso de personas que procedan del extranjero, García Comesaña ha recordado que está vigente la norma estatal de llegar con una PCR realizada en las últimas 72 horas.

TOQUE DE QUEDA. Como estaba previsto, el toque de queda seguirá en vigor durante las fiestas, entre las 23.00 y las 6.00 horas, aunque durante Nochebuena y Fin de año se retrasará de forma extraordinaria hasta la una y media de la madrugada.

Este miércoles ha tenido lugar una rueda de prensa posterior al comité clínico que asesora las decisiones de la Xunta en la pandemia y tras el cual, entre otras decisiones, se ha regresado al cierre perimetral de la capital gallega e incluir en restricciones máximas a los ayuntamientos de Baiona, Bueu y Ribeira.

Antes de detallar el plan para Navidad, la directora xeral de Saúde Pública, Carmen Durán, ha realizado un repaso de la situación en las grandes urbes gallegas, con datos recopilados hasta este martes a las 14 horas. Así, destacó que la evolución del coronavirus sigue una "tendencia estable en la comunidad, pero ascendente o creciente", de manera que, aunque Galicia continúa por debajo de la media española y la positividad de PCR es "muy favorable", la Xunta recuerda que la situación epidemiológica y sus recomendaciones pueden variar en función de cómo lo haga la propagación del virus.

En concreto, Durán destacó que existe una "mejoría en la incidencia acumulada de A Coruña, Lugo y Vigo", pero preocupa Santiago, que ha tenido un repunte de casos, con una incidencia acumulada a 14 días que ha pasado de 70 a 138,8. Respecto a la ciudad herculina, destaca que, pese a la tendencia favorable, han optado por posponer la apertura al menos hasta la siguiente reunión del comité, el día 21. Ourense, por su parte, se encuentra "en vigilancia estrecha" porque ha aumentado la incidencia, aunque no con la magnitud de Santiago.

Respecto a Pontevedra, destacó que muestra "cierta estabilidad", aunque ha tenido "últimamente un pequeño repunte, pero no de la magnitud de Santiago". Respecto a la comarca del Deza, la directora xeral recordó que la semana pasada ya había preocupación por Rodeiro, que casi triplica el número de casos con respecto hace una semana, y aludió también a Bueu y la comarca de O Salnés. Sobre esta última, explicó que se han endurecido las restricciones en A Illa por el aumento de la incidencia acumulada.





La restricciones de movilidad seguirán vigentes en todas las fases, salvo en la cuarta. El aforo en los comercios de toda Galicia permanecerá como hasta ahora, al 50%. Tampoco habrá cambios en el transporte público y se mantiene el toque de queda a las 23 horas.

Incidencia máxima

Cuando la incidencia sea superior a 250 por cada 100.000 habitantes a 14 días

►Las terrazas abrirán al 50% y solo hasta las 17.00 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

►Se mantienen las restricciones de movilidad.



Nivel de incidencia media-alta

Cuando la incidencia sea entre 150 y 250 por cada 100.000 habitantes.

►La hostelería abrirá al 30% en interior y al 50% en el exterior hasta las 17 horas

►Pueden consumir juntos hasta 4 no convivientes. En los hogares se puenden reunir, también hasta cuatro no convivientes.

Nivel de incidencia media

Cuando la incidencia sea de entre 150 y 100 casos por cada 100.000 habitantes.

►Se abre toda la hostelería 40% interior y al 50% máximo en exteriores hasta las 23 horas

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes



Nivel de incidencia básica:

Cuando la incidencia sea menor de 100 casos por 100.000 habitantes.

►La hostelería puede abrir al 50% en interiores y al 75% en las terrazas hasta las 11 horas.

►Pueden consumir juntos hasta 6 no convivientes. En los hogares las reuniones puede ser de hasta 6 no convivientes

►Desaparecen las restricciones de movilidad