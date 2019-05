El naufragio de las mareas en Galicia aleja a Noriega y Ferreiro de la política

La debacle de las mareas municipalistas gallegas tiene, como primera consecuencia, el desalojo de los llamados alcaldes del cambio de los despachos de alcaldía de A Coruña, Santiago y Ferrol. Y sus próximos destinos profesionales parecen estar a mucha distancia de los consistorios que ocuparon durante cuatro años y donde se hace difícil vislumbrarlos otros tantos en la oposición -que ni siquiera liderarían al quedar relegados a tercera fuerza-. E incluso lejos de la política.

Eso sí, el tiempo apremia a la hora de tomar decisiones porque en quince días Xulio Ferreiro, Martiño Noriega y Jorge Suárez deberán desprenderse de sus bastones de mando y poner fin a una etapa en la que, a juicio de los electores, ha habido más sombras que luces. Ellos mismos, en sendas reflexiones poselectorales, hicieron autocrítica y coincidieron, con idénticas palabras, en que "hai cousas que non se fixeron ben". Pero se refieren más a la influencia que tuvo la crisis del rupturismo gallego sobre los resultados que a su saber hacer a la hora de arreglar las calles, gestionar los servicios municipales o programar el transporte público, por ejemplo.

Y en las mareas reina esa sensación de amargura e impotencia por el lastre que supuso ese contexto político externo, del que ni Ferreiro ni Noriega supieron desmarcarse a tiempo, mientras que Suárez no quiso hacerlo, apoyando directamente a Podemos y Esquerda Unida en el conflicto de En Marea. Las consecuencias están a la vista, como también que su homólogo en Cádiz, José María González Kichi, ha conseguido conservar su bastón de mando a base de dar independencia política a su marea, aunque le costase enfrentarse

al mismísimo Pablo Iglesias.

Aunque por otra parte tampoco se les escapa a los regidores de las mareas -ya en funciones- que el auge de la unidad popular y de Podemos después del movimiento del 15-M contribuyó en buena medida a auparlos a unas alcaldías gallegas muy desgastadas por las corruptelas de los partidos tradicionales, como en Santiago.

El 26-M barre del mapa gallego a la unidad popular: solo fueron la lista más votada en Sada, A Pobra, Vilar de Santos y Val do Dubra

Al margen de interpretaciones, lo que es evidente es que el varapalo del domingo deja muy tocado el denominado espazo do común, por no decir que queda al borde de la desaparición. La incógnita es si superará el batacazo y, de ser así, cómo buscará recomponerse, ya que tendrá que buscar nuevos referentes. Porque, sin cerrar las puertas al futuro, en las últimas horas tanto Noriega como Ferreiro -veladamente- como -más directamente- su entorno, han dejado entrever que abandonarán la política municipal. Suárez, de momento, no desvela sus cartas.

¿QUÉ HARÍA CADA UNO? La cuestión es cuándo deshojarán la margarita. El alcalde herculino lo hará "esta semana", aseguró este lunes, sin ofrecer más datos. Fuentes de Marea Atlántica dan por hecha su marcha, con lo que dejaría su asiento a Iago Martínez, número 7 de su lista, mientras que como portavoz del grupo en María Pita se postula el ya edil Xiao Varela. Xulio Ferreiro podría regresar a su puesto como magistrado suplente en la Audiencia de Lugo, que desarrolló entre 2012 y 2015.

Martiño Noriega, por su parte, comunicó ayer que pondrá su cargo "á disposición da asamblea" de Compostela Aberta y reconoció que está "sopesando" su futuro. "O sol sinalarame o camiño", respondió de forma enigmática mientras señalaba un dibujo con el astro rey que le dedicó su hija. Algunos especulan con su vuelta a la profesión de médico, que ejerció varios años en el 061, aunque otras voces ven improbable que abandone la unidad popular gallega, de la que es considerado adalid.

Jorge Suárez podría volver a su puesto de funcionario en la Fiscalía de A Coruña, aunque no está clara su marcha. "En Ferrol en Común seguiremos traballando para mellorar", expresó él el lunes.