A nai que perdeu a custodia do seu fillo na "Galicia profunda" pide a nulidade da resolución

A nai galega á que unha xuíza de Marbella quitou a custodia do seu fillo pediu a nulidade das actuacións por "vulneración do dereito á tutela xudicial efectiva", segundo recolle o escrito presentado, ao que tivo acceso Europa Press.

Esta solicitude formalízase despois de que a titular do Xulgado de Primeira Instancia número 7 de Marbella acordase dar a custodia ao pai. Fíxoo tendo en conta que a decisión de trasladar ao neno desde a cidade malagueña a unha localidade de Muros foi tomada de forma "unilateral" pola nai.

Tamén ao entender que o proxenitor lle dá "unha maior estabilidade a todos os niveis", engadindo que en Marbella pode haber todas as posibilidades para o seu desenvolvemento, "o que non sucede coa pequeñísima poboación na Galicia profunda", apunta sobre o lugar ao que se trasladou a nai e onde vive a súa familia.

Para a representación legal da proxenitora, o auto da xuíza vulnera o dereito á tutela xudicial efectiva pola "arbitrariedade" do mesmo. Tamén alude aos "descualificativos" cara á nai do menor, que cualifica de "innecesarios" e que, ao seu xuízo, "denotan a flagrante falta de imparcialidade".

Mentres, apunta que non se practicaron probas e que se omitieron conversacións de WhatsApp do pai fronte aos da nai. Cuestiona tamén que como parte dos argumentos apúntese á residencia da nai na "Galicia profunda" o que, para esta parte procesual, é "insultante" e "discriminatorio" co mundo rural e esta autonomía.

En canto á situación do menor, os letrados de ambos os proxenitores confirmaron a Europa Press que se atopa co pai desde o pasado 17 de outubro.