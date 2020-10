A nai do menor que sufriu queimaduras nun ollo critica que haxa xel ao alcance de nenos

A nai de Fabricio, o neno que sufriu queimaduras graves nun ollo por mor dunha salpicadura con xel hidroalcólico nun colexio de Lalín, está pendente de que operen ao –menor que ten unha úlcera nun ollo e ao que terán que implantar a membrana no mesmo–, pero criticou que este produto químico estea ao alcance de nenos tan pequenos e que non se trasladase antes ao menor a un centro sanitario.

En declaracións a Europa Press, Llubica relatou que, segundo lle contou o seu propio fillo, o accidente produciuse no comedor do CEIP Vicente Arias de la Maza de Vilatuxe, onde outro neno arroxoulle" xel ao ollo no que se produciron as queimaduras.

"A min chámanme, dinme que ocorreu un accidente e que o neno ten xel no ollo polo que será mellor que mo leve. Iso é o que me trasladan", explicou a nai do menor, agora ingresado no Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), onde este martes será sometido a unha operación cirúrxica.

En chegar ao centro, posto que se atopaba no traballo, indicou que tardou uns 40 minutos. Para entón, o xel xa producira queimaduras no ollo do menor, que agora está sometido a un tratamento cada tres horas e sente "unha enorme dor", posto que ten unha úlcera.

"PROTOCOLO". Tras a súa chegada ao centro, sinalou que a directora, que estaba co neno, explicoulle que chamara ao 061 e, seguindo as súas indicacións, lavou o ollo do menor con auga. Sobre o mesmo, segundo traslada a nai, tiña unha gasa húmida.

"Díxome que o protocolo dicía que o proxenitor debía recoller ao menor", lamentou, á vez que reprobou que nenos tan pequenos como o seu fillo, que "acaba de cumprir tres anos", teñan acceso directo ao xel.

"No autobús é a coidadora a que llo bota nas mans. Eu non culpo ao outro neno, o que non entendo é que haxa xel ao alcance de nenos tan pequenos", contrapuxo.

Finalmente, ratificou que, aínda que agora só pode pensar en superar "isto", decidirá se toma ou non medidas legais, tamén en función de se ao seu fillo quedan lesións no ollo ou non.