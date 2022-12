Un Nadal máis solidario co planeta

Poucas épocas son mellores que o Nadal para ilustrar o importantes que son os xestos do noso día a día a nivel medioambiental. Nestas vacacións compramos, comemos e movémonos máis que noutras épocas do ano, polo que a Sociedade Galega do Medio Ambiente (Sogama) lanza un novo decálogo de consellos para, nas datas máis solidarias do ano, selo tamén co planeta.

O primeiro Nadal pospandemia será o dos reencontros e a ilusión, pero también o da maior preocupación pola pegada ecolóxica e a loita contra o cambio climático.

Mercar só o que se precise, non tirar comida e reutilizar as sobras para novos menús, usar o coche o menos posible, priorizar a compra local, apostar por regalos ecolóxicos ou reciclados... Son moitos os pequenos xestos que contribúen ao medio ambiente e ao aforro.

E todo, como sempre, sen esquecer que o importante empeza na casa, separando: plásticos latas e bricks ao colector amarelo; papel e cartón ao azul; vidro ao iglú verde; a materia orgánica ao marrón e o resto, co contedor de sempre.

1 Planifica ben as túas compras

O Nadal é tempo de moito consumo, así que é bo facer unha listaxe do que se necesita e priorizar produtos a granel ou co menor envase posible. Rexeita as bolsas plásticas.

2 Alimentos bos e de proximidade

Para as comidas familiares destas datas elixe alimentos de calidade, de tempada e quilómetro cero –que se produzan onde vives–. Así diminuirás as emisións de CO2 á atmosfera.

3 A importancia de aforrar

Non é preciso adquirir os produtos máis caros para paladear un menú de primeira. Tamén hai artigos a prezos alcanzables elaborados con agarimo converteranse nun auténtico manxar.

4 Evita o desperdicio na cociña

Aínda que os galegos temos fama de cociñar e comer moito, convén axustar as cantidades ao número de comensais porque tirar comida é un mal xesto ambiental, económico e social.

5 Mobilidade con emisións cero

No Nadal hai máis desprazamentos, polo que convén facelos a pé ou en bici cando sexan curtos, que é bo para a saúde e o planeta. En distancias longas, opta polo transporte público.

6 Agasallos con conciencia eco

Non é necesario comprar artigos de luxo para agradar. Algo feito por ti, produtos naturais, artesanais, reciclados, elaborados por grupos sociais en risco de exclusión son unha boa opción.

7 Decoración navideña con reciclados

Aposta polo ecolóxico para decorar a árbore, o fogar ou mesmo poñer o belén. Hai materiais reciclados que serven para todo e, deste xeito, evítase a comprar de produtos que só se usan un Nadal e que logo hai que tirar.

8 Luces de Nadal si, pero de baixo consumo

É difícil imaxinar un Nadal sen as tradicionais luces dentro e fóra das casas. Hoxe existen múltiples opcións de lámparas led e de baixo consumo que son máis eficientes e duradeiras. E non deben acenderse máis tempo do preciso.

9 Prevención de residuos e reutilización

Sempre se di que o mellor residuo é aquel que non se produce, así que é bo momento para reflexionar sobre o consumo: debe comprarse de forma responsable, con pouco envase e alongar ao máximo a vida útil dos produtos.

10 Máis reciclaxe durante as vacacións

As vacacións son bo momento, porque hai máis tempo, para pararse a reciclar na casa e ensinarlle aos pequenos. Separa os refugallos en orixe para que poidan ser reciclados e convertidos en novas materias primas.