Na Fraga nunca escampa

AUGA, MÚSICA e lama mesturados nunha nova edición dunha das festas máis recoñecidas das Pontes. A pesar de que a choiva fixo acto de presenza durante a sesión vermú non logrou máis que animar aos festeiros da Fraga a seguir de troula toda a tarde.

Caldeiros cheos de auga do río mesturados coa terra do campo da festa e a choiva fixeron que ningún dos asistentes volvese a casa coa roupa limpa. Coma sempre, os disfraces e as camisetas rachadas foron a tónica habitual dunha festa que, ano tras ano, consegue mover moreas de xente ata a fraga do concello pontés.

Ao ritmo da orquestra Pontevedra os festeiros cantaron e bailaron, non faltaron os grandes hits como Dolores se llama Lola ou a que xa parece a canción do verán La Cucaracha do Combo Dominicano. Como non, no día da Patria non podía falta o himno de Galicia que logrou poñer en pausa a gran parte do vermú para berrar o Fogar de Breogán todos xuntos.

O centro do campo da festa era o punto álxido polo que era imposible pasar sen acabar mollado ou enlamado. Cara el, case en preregrinaxe, acudían desde o río con auga en caldeiros, pistolas de auga ou en calquera artefacto que cumplise o cometido, e como se dunha bendición se tratase mollaron a todo o que por alí pasara.

Ao berro de "Festa da Fraga, festa nacional" o pase da Pontevedra rematou, moitos dos trouleiros movéronse cara ás cabañas e toldos para comer pero outros, aínda con ganas de festa,quedaron polo campo bebendo, cantando e bailando coa música de Os Charangos e Batería do Camiño. A pesar de que a choiva e a auga fría do río fixeron tremer a máis de un, non impediu que a festa continuase o resto da xornada. Xa á noitiña actuaron Malditos Pendejos e Los Inhumanos para logo deixar paso, de novo, a orquestra que animou o vermú.

A Festa da Fraga pon o broche de ouro ás patronais do concello das Pontes tras varios días de troula. Cheos de lama e coa roupa a medio rachar toca dicir adeus A Fraga ata o ano que vén agardando que a espera non se faga longa.