Multitudinaria marcha en Pontevedra contra las celulosas. "Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa"

"A auga é nosa, e non da Celulosa", "Menos eucaliptos e máis frondosas" y "Rueda, recúa, a auga non é túa" son algunos de los lemas que corearon los centenares de personas que en el mediodía de este domingo salieron de la Alameda de Pontevedra en la tradicional marcha convocada por la Asociación pola Defensa da Ría (APDR) contra la presencia de Ence en Lourizán y que este año sumó a su lucha a las plataformas Ulloa Viva y Defensa da Ría de Arousa, pues las tres "forman parte dunha mesma loita".

Es por eso que la marcha se realizó bajo el lema Nin Ence na ría nin Altri na Ulloa y del interior de Galicia llegaron unas 150 personas. A pesar de la mañana desapacible, con viento y lluvia intermitente, la convocatoria fue multitudinaria, sumando a quienes salían de Pontevedra y quienes partieron de la alameda de Marín para confluir a las puertas de Ence en Os Praceres y dar lectura a sendos manifiestos, el de la APDR y el de Ulloa Viva. "Se o ano pasado eramos uns 2.000, este ano podemos ser case o dobre", manifestó el presidente de APDR, Antón Masa, al inicio de la marcha.

Además de dichas plataformas, también participaron otras organizaciones ecologistas, como Greenpeace, Adega, Plataforma Ría de Vigo-Cíes, Ecoloxistas en Acción o Verdegaia, así como la Asociación de Veciños Castelao. Hubo una nutrida representación del BNG, con el alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, a la cabeza, y dos representantes en Madrid –la senadora Carme da Silva– y en Bruselas, la eurodiputada electa Ana Miranda, quienes afirmaron que seguirán trabajando contra la presencia del pastera en Lourizán y contra la implantación de Altri en Palas de Rei.

El líder de APDR tilda de "corrupto" el Gobierno de la Xunta

Cuando ambas cabeceras de la marcha confluyeron en Lourizán Antón Masa dio lectura al manifesto de la APDR, en el que se comparó la instalación de Celulosas en la ría en base a una "compoñente autoritaria" del franquismo con la connivencia actual de la Xunta de Galicia para permitir "non só a absurda e ilegal permanencia da fábrica de Ence, senón a ampliación das súas instalacións". Tildó de "corrupto" al Gobierno de la Xunta por "potenciar un modelo económico e depredador dos recursos naturais, do medio ambiente, a saúde e a calidade de vida ds persoas, en beneficio duns poucos, vendendo o patrimonio cultural, ambiental e paisaxístico do pobo galego a quen máis ofreza".

A eso se le suma el apoyo a la celulosa en la provincia lucens, con el que "pretende sacrificar a comarca da Ulloa, o río Ulla e a ría de Arousa para instalar, tamén pola forza, Altri en beneficio exclusivo dos seus promotores".

Manifiesto de Ulloa Viva: Ence y Altri, parte de una misma lucha

También se dio lectura a un manifiesto de Ulloa Viva. "Sabede que contades tamén co noso recoñecemento à vosa loita e co noso apoio solidario, porque a loita que mantedes contra Ence e a que nós estamos a levar adiante para evitar a chegada de Altri, son parte dunha mesma loita".

Una misma lucha y una historia que quiere repetirse. "Coñecidas as consecuencias que a presencia da Celulosa tivo nesta ría de Pontevedra, resultaba impensábel que alguén pretendese impoñer este castigo en calquera outra zona do noso país; pero a lóxica non sempre funciona", denunciaron.