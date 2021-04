Unha manifestación en Santiago reivindica a Galicia como "nación"

Máis dun milleiro de persoas tomaron as rúas de Santiago na mañá deste domingo nunha multitudinaria protesta para clamar que Galicia "é unha nación" que ten "dereito a decidir por si mesma", tamén ante os retos sanitarios e económicos que deixa tras de si a crise sanitaria do coronavirus.

A marcha, convocada pola plataforma Vía Galega, partiu ás 11.30 horas da Alameda compostelá para finalizar pasado o mediodía en Praza da Quintana. Os manifestantes, todos eles ataviados con máscara, estiveron organizados en tres ringleiras cando percorrían o Ensanche e en dous polo centro histórico, de rúas máis estreitas, para manter a distancia social entre eles.

A portavoz de Vía Galega, María Xosé Bravo, explicou ante os medios antes de iniciar a protesta que o seu labor é "defender os intereses de Galicia" para que teña "voz e voto" naquelas cuestións "básicas" que lle afectan.

Así, fixo un chamamento á mobilización de "todas aquelas galegas e galegos que defenden o dereito a decidir e que comparten tres cuestiones básicas: Galiza é unha nación, temos dereitos e fagamos ouvir a nosa voz".

María Xosé Bravo reclamou ferramentas como unha Facenda propia como instrumento de financiamento

Neste sentido, Bravo recalcou que ante a tripla crise "económica, social e sanitaria" actual, "son necesarias respostas galegas": "É necesario que os galegos decidamos nós sobre o noso, que busquemos nós solucións aos nosos problemas".

Estas ideas, explicou, son as que moven a case 70 asociacións e 1.500 persoas que fai tres anos crearon a plataforma Vía Galega "para defender os intereses de Galiza". "Para que aí onde se decida sobre o noso, estea Galiza con voz e con voto sobre cuestións que son básicas. Iso é do que falamos cando falamos do dereito a decidir", subliñou Bravo.

Ao longo da marcha, "España é a nosa ruína", "Goberno aquí e non en Madrid" e "traballo digno na nosa terra" foron algunhas das consignas escoitadas este domingo polas rúas de Santiago, xunto á xa habitual: "Que queiran, que non, Galiza é unha nación".

Na manifestación participaron diferentes figuras e personalidades do nacionalismo galego tanto político como civil. Entre elas, estiveron o deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego; ademais doutros deputados e cargos orgánicos da formación; o secretario nacional da CIG, Paulo Carril; as actrices Neves Rodríguez e Isabel Risco; e o escritor Suso de Toro.

María Xosé Bravo tamén puxo o foco na necesidade de que Galicia teña "participación directa" na reforma das políticas agraria e pesqueira da Unión Europea

Unha vez en Praza da Quintana, o máis dun milleiro de persoas que secundou a convocatoria dispuxéronse separadas e en filas para escoitar a música interpretada polos artistas Jasper -da banda Nao- e Rodrigo Ramos, ademais das proclamas de Isabel Risco: "Lembrade que non hai bicho que acabe connosco".

"UN PAÍS POBRE". Tras isto, a portavoz de Vía Galega realizou unha intervención na que cargou contra os "mecanismos de desprestixio" que conciben a Galicia como "un país pobre e subsidiario" do Estado español, cando realmente é "un pobo rico cheo de xente traballadora que quere vivir do seu traballo".

Así, María Xosé Bravo reclamou ferramentas como unha Facenda propia como instrumento de financiamento, unha tarifa eléctrica galega que "baixe o prezo da enerxía e considere a electricidade como ben básico", a recuperación das concesións dos encoros que "en moitos casos" outorgáronse durante o franquismo e unha "verdadeira política de industrialización".

Ademais, referiuse ao problema demográfico da Comunidade galega non só pola baixa natalidade, senón tamén pola "sangría" da emigración, "que afectou a 100.000 mozos desde a chegada de Feijóo ao goberno da Xunta".

"Como pobo, temos dereito á autodeterminación, a decidir o noso futuro como galegas e galegos"

María Xosé Bravo tamén puxo o foco na necesidade de que Galicia teña "participación directa" na reforma das políticas agraria e pesqueira da Unión Europea. "Non queremos roubarlle nada a ninguén, pero tamén temos o dereito a esixir que ninguén entorpeza o noso camiño, que ninguén nos roube o futuro", sentenciou.

ESTRUTURA TERRITORIAL. Non en balde, a portavoz de Vía Galega asegurou que "máis pronto que tarde", ante o debate que hai en España "sobre o recoñecemento da existencia de distintas nacións e dos dereitos colectivos", haberá "modificacións na estrutura territorial do Estado".

"E Galiza ten que estar aí", afirmou, para posteriormente cualificar o Estatuto de Autonomía actual --que acaba de cumprir 40 anos-- como "un corsé" que nin sequera con reformas dará "as respostas que este país necesita".

Pola súa banda, a actriz e comunicadora Neves Rodríguez remarcou o carácter de Galicia como nación e permitiuse citar a Castelao en Sempre en Galiza: "Móstranos a condición nacional de Galiza, por ter idioma propio, territorio diferente, unha vida económica peculiar coa súa estrutura social diferenciada, hábitos psicolóxicos colectivos e unha cultura de seu".

"Como pobo, temos dereito á autodeterminación, a decidir o noso futuro como galegas e galegos", engadiu.

Nesta mesma liña, o escritor Suso de Toro sinalou que esta meta é "imprescindible para impedir o espolio" e dispor dos recursos propios de Galicia, para "parar a eucaliptización do país e a contaminación" e para combater contra a pandemia.