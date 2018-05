Acepta dous anos de prisión por cobrar a pesión do seu pai falecido

A muller acusada de cobrar durante 13 anos a pensión do seu pai falecido, M.D.T.R., asumiu unha sentenza de conformidade despois do acordo das partes na que acepta a pena de dous anos de prisión e devolver os case 63.700 euros que aínda debe á Seguridade Social. Todo iso por un delito continuado de goce indebido de prestacións da Seguridade Social.

Na Sección Sexta da Audiencia Provincial da Coruña, con sede en Santiago, o maxistrado encargado de ler a sentenza, firme posto que as partes anunciaron que non recorrerán, relatou como feitos probados que a acusada alterou a data da morte do seu proxenitor.

En concreto, fixo constar no certificado de defunción que falecera o día 17 de decembro de 2015. Con todo, segundo a certificación auténtica no Rexistro Civil de Santiago, o óbito produciuse o 17 de decembro de 2002, un total de 13 anos antes.

Durante este período continuou percibindo os importes correspondentes á prestación de xubilación do Instituto Social da Mariña que correspondía ao seu pai desde 1980.

En total, a a cantidade que percibiu de forma irregular ascende a 96.507,98 euros, dos que o ISM recuperou 32.861,50 a través do mecanismo de retrocesión bancaria. Por iso, a débeda da acusada co organismo é de 63.646,48 euros, que agora deberá devolver.

SEN PENSIÓN Segundo o acordo de conformidade, que a acusada asumiu, impónselle dous anos de cárcere, así como a imposibilidade de obter subvencións ou beneficios e incentivos fiscais ou da Seguridade Social durante un período de catro anos, seis meses e un día.

As partes pactaron unha suspensión da pena por un prazo de dous anos e o maxistrado advertiu á acusada que, se volve delinquir durante este período, tería que cumprir a pena por ambos delitos.

Ademais, lembroulle que "se compromete a abonar 80 euros ao mes" durante polo menos ese período de suspensión da pena, "segundo as súas capacidades económicas".

Do mesmo xeito, embargaráselle a pensión que percibe por incapacidade e investigaranse os seus bens —para comprobar se procede algún embargo-- ata que acabe de pagar a súa débeda coa Seguridade Social.