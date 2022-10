Una mujer, víctima de un exhibicionista en Lalín

La asociación Azos Feministas denunció este viernes un caso de acoso sexual ocurrido a principios de semana en Lalín.

Según este colectivo, los hechos tuvieron lugar cuando la víctima acabó su jornada laboral, alrededor de las 21.30 horas, y se disponía a limpiar su negocio.

Entonces advirtió la presencia de un joven masturbándose y mirando hacia ella a través del cristal del escaparate, sentando en un banco cercano en el local.

Ante esa situación, y a la vista de la que el chico continuaba masturbándose, la mujer decidió llamar a la Policía Local. Los agentes, que estaban atendiendo otra emergencia, no pudieron acudir al lugar, pero se mantuvieron en contacto telefónico con la víctima, que le hizo saber al hombre que estaba hablando con las fuerzas del orden.

Según el relato de la víctima, el joven no solo no cambió de actitud, sino que se levantó y se puso a caminar hacia el local. No llegó al mismo, porque entonces dio la vuelta y se marchó. Mientras se alejaba, indica la asociación en su comunicado, seguía mirando para la víctima.

"Ata cando imos ter que saír con medo á rúa?", se pregunta desde Azos, que afirman que no se trata de un caso aislado.

Un caso similar en Pontevedra

De hecho, esta misma semana en Pontevedra se produjo un caso similar. Un hombre fue grabado mientras se masturbaba en plena calle de madrugada.