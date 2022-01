La mujer juzgada por darle un 'muletazo' a la ex de su novio en Vigo niega los hechos

Una mujer acusada de un delito de lesiones por propinarle supuestamente un 'muletazo' a la expareja de su novio, y que ha sido juzgada este miércoles en la sala de lo Penal 3 de Vigo, ha negado los hechos y ha asegurado ante la jueza que no solo no la golpeó, sino que tampoco tuvo contacto físico con la perjudicada: "Ni me acerqué a ella".

Según la Fiscalía, que pide para la procesada una pena de 2 años y 9 meses de cárcel (y que indemnice a la víctima en 2.650 euros), el 24 de marzo del año pasado la acusada y su novio fueron a casa de la expareja de él para recoger unos enseres. En el transcurso de una discusión, la procesada cogió una muleta que llevaba la víctima, que estaba recién operada de un tobillo, y la golpeó con ella, causándole una fractura en una mano.

Sin embargo, la acusada ha negado los hechos ante el tribunal, y ha asegurado que ese día, aunque acudió con su novio a casa de la denunciante, no llegó a estar físicamente con ella, porque se quedó en el coche mientras su pareja recogía sus cosas. "Cuando él salió, yo le abrí el maletero y ya la escuché que venía gritando, insultándome y con una muleta en alto", ha afirmado, y ha añadido que, a continuación, tanto ella como su novio se metieron en el coche y se fueron.

"Ni me acerqué a ella", ha aseverado, al tiempo que ha atribuido la denuncia al hecho de que la mujer no aceptó la ruptura sentimental ni la nueva relación de su expareja.

En la misma línea, el novio de la acusada ha corroborado la versión dada por ella, y ha explicado que su exnovia lleva años haciéndole "la vida imposible", enviándole mensajes con insultos hacia él o hacia sus parejas sentimentales.

"ME GOLPEÓ CON SAÑA". Por su parte, la perjudicada ha relatado ante la jueza que ese día, tanto su exnovio como la acusada entraron en la finca donde está su vivienda y que ella primero le puso "un estilete en el cuello" y luego le arrebató la muleta y le agredió con ella. "Me golpeó con saña", ha asegurado.

Esta testigo, que ha afirmado que la acusada tiene "obsesión" por ella, ha indicado también la insultó y la amenazó, mientras su exnovio intentaba "frenarla".

Cuestionada por la defensa acerca de algunas contradicciones en su relato (en la denuncia ante la Policía no mencionó que hubiera sido amenazada con el estilete, y al médico de Urgencias que la atendió le dijo que había "huido corriendo" tras la supuesta agresión), la testigo ha explicado en el juicio que se quedó "en estado de shock" y que no fue realmente consciente de todo lo que le había pasado hasta un tiempo después.

PETICIÓN DE CONDENA. Tras las declaraciones, la Fiscalía ha mantenido su acusación y su petición de 2 años y 9 meses de cárcel, y ha alegado que "hay un parte médico de ese día" en el que se refieren una lesiones "compatibles" con el ataque denunciado, y que la víctima "no se pudo hacer sola".

Por su parte, la defensa ha reclamado la libre absolución al considerar que "no hay prueba objetiva" de que se produjo dicha agresión, y ha cuestionado tanto la veracidad de lo explicado por la denunciante, por sus contradicciones, como su credibilidad, ya que existía una "animadversión" previa de la testigo hacia la acusada.

En todo caso, ha solicitado que, si la jueza condena a su patrocinada, no lo haga por un delito de lesiones agravado, sino por el tipo básico, porque "no consta el carácter peligroso" del objeto supuestamente empleado en la agresión (la muleta). Al respecto, ha lamentado que una condena en los términos reclamados por la Fiscalía sería "excesiva", teniendo en cuenta que la acusada no tiene antecedentes.