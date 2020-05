Muere una niña de 10 años en Oleiros tras caer de un patinete

Una niña de 10 años murió tras caer de un patinete en Oleiros y golpearse la cabeza. La menor, que sufrió el accidente a principios de mes, falleció este jueves tras permanecer varios días ingresada en el Hospital Materno Infantil, atendiendo a la información de la TVG.

La pequeña formaba parte de la selección gallega alevín de taekwondo. La federación gallega expresó su pesar a través de las redes sociales. "Non hai palabras nestes complicados momentos, só acompañar aos seus co noso cariño e buscar no ceo a esa nova estrela que nos acompaña e guía dende agora", asegura.