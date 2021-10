Muere en Poio tras volcar con su tractor en Fontenla

Un hombre de 38 años de edad falleció esta tarde, poco después de las 18.15 horas, al volcar el tractor que conducía en unas fincas en el lugar de A Fontenla, en San Xoán, a poca distancia del IES de Poio.

Fuentes de la Policía Local indicaron que el suceso se produjo cuando el joven, que estaba acompañado por otro familiar que fue testigo de los hechos, trataba de introducir la maquinaria agrícola en una finca en la que iba a realizar varios trabajos. Al estar en un desnivel descendente, una de las ruedas pudo haber pisado una superficie poco firme por efecto de las lluvias o en la que la maleza le impidió al conductor ver que había mayor profundidad. Como consecuencia de este hecho, el tractor volcó sobre un lado de modo fortuíto y el conductor no pudo escapar, quedando sepultado por la maquinaria.

Al lugar acudieron efectivos de la Guardia Civil, la Policía Local de Poio, Protección Civil de Poio, XES de Sanxenxo y Bombeiros do Salnés y del 061 aunque no se pudo hacer nada por rescatar al joven,

Fuentes policiales señalaron que el conductor estaba habituado a estos y otros trabajos agrícolas y que el tractor disponía del arco de seguridad protector para este tipo de accidentes, algo que, sin embargo, no impidió el fatal desenlace, dadas las circunstancias del siniestro.

🔴#AXEGAInforma de que un home faleceu no lugar de Fontenla, en #Poio despois de envorcar o tractor co que traballaba nunha finca particular. Ademais dos servizos sanitarios, interviñeron os #Bombeiros Ribadumia, @guardiacivil, #PolicíaLocal e #Protección Civil da localidade. pic.twitter.com/nOJZnyS7UP