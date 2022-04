Muere una persona en un accidente de tráfico en Carballo

Una persona falleció este lunes al salirse de la carretera con el turismo que conducía en el municipio coruñés de Carballo. El siniestro se produjo en la carretera AC-552, que une A Coruña con Cee.

Según informa el 112, hasta el lugar se desplazaron los Bombeiros de Carballo, que tuvieron que excarcelar a la víctima ya que había quedado atrapada en el interior del vehículo.

También fueron movilizados sanitarios, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil.

🔴 #AXEGAInforma dunha persoa falecida ao saírse da vía co seu turismo cando circulaba pola #AC552, ao seu paso por #Carballo. Os #BombeirosCarballo excarceraron a vítima, atrapada no interior do coche. Interviñeron: sanitarios, @guardiacivil, Policía Local e Protección Civil. pic.twitter.com/GDn6kLTqGw