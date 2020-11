Mueren dos trabajadores en sendos accidentes laborales en Outes y Marín

Un trabajador de 61 años falleció este martes tras sufrir un accidente mientras manejaba una grúa en el puerto de Marín.

Los sanitarios desplazados hasta el lugar no pudieron hacer nada por salvarle la vida a la víctima, con iniciales M.A.F.M, que falleció por aplastamiento. También acudieron agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local para tratar esclarecer las causas del accidente mortal.

#AXEGAInforma dun traballador falecido tras sufrir un accidente mentres manexaba un guindastre no peirao de #Marín. O equipo sanitario nada puido facer por salvarlle a vida. Ata o lugar acudiron axentes da @guardiacivil e Policía Local para aclarar as circunstancias do suceso. pic.twitter.com/hSesHH03k7