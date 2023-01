Muere un operario en O Grove al sufrir una caída cuando instalaba una antena

Un electricista ha fallecido en O Grove al sufrir una caída desde cinco metros de altura cuando se encontraba instalando una antena.

Así lo confirmó durante el mediodía de este lunes el 112 Galicia, que explica que los servicios sanitarios desplazados hasta el lugar del trágico suceso no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre.

El suceso ocurrió en el lugar de Campos, a la altura del número 35, alrededor de las 11.30 horas.

Además, hasta la zona también se desplazaron efectivos de Protección Civil y de las fuerzas del orden, que se encuentran investigando las causas del accidente.

🔴 #AXEGAInforma dun operario falecido, no #Grove, ao sufrir unha caída mentres trataba de poñer unha antena. Os sanitarios nada puideron facer por salvalo. Ao lugar acudiron os efectivos de Protección Civil e as forzas da orde, que tratan de aclarar as circunstancias do suceso. pic.twitter.com/1TzHAmPAkV