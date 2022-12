Muere un operario de 38 años tras caer de una carretilla elevadora en Tui

Un trabajador de 38 años ha fallecido este lunes en Tui después de caer de una carretilla elevadora. El suceso ocurrió en el lugar de Ribe, sobre las 11,30 horas, en una nave de materiales de construcción y accesorios.

El hombre, con iniciales M.E.M, se encontraba en una carretilla elevadora cuando se precipitó encima de un palé, según ha comunicado el 112 Galicia.

El Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia envió hasta el lugar una ambulancia medicalizada de soporte vital básico con un equipo de Atención Primaria. Ya en el punto, realizaron maniobras de reanimación a la víctima, pero no pudieron hacer nada por salvarle la vida.

Además, también acudieron al lugar del suceso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local con el fin de recoger todos los datos relacionados con este siniestro.

