Muere Leo, el bebé que desató una ola de solidaridad en Galicia a causa de su rara enfermedad

Meis llora profundamente la pérdida de Leo Diz, el bebé que sufría una enfermedad rara y desató una oleada de solidaridad en la localidad pontevedresa, en Galicia e incluso una parte de España.

La alcaldesa de Meis, Marta Giráldez, informó este domingo del fallecimiento del pequeño. "Onte deixounos Leo, o bebé de Meis que sufría unha enfermidade rara. Non pudo ser, pero a súa loita non foi en balde. O movemento social e reivindicativo xerado desde a comunidade educativa do CPI de Mosteiro-Meis espallouse por todo o Concello, por toda a provincia e chegou a toda Galicia e ao Parlamento, acadando o obxetivo da nosa reivindicación", expresó la regidora a través de sus redes sociales.

Precisamente el colegio de Mosteiro-Meis fue uno de los más implicados con la situación de Leo, que sufría déficit de proteína B de surfactante, lo que le impedía respirar por su cuenta desde su nacimiento, en octubre de 2021. Implicado con la causa, el centro educativo dedicó en junio de este año su festival solidario Solifesti a apoyar al pequeño, que tuvo que ser sometido de urgencia a un trasplante de pulmón que tenía que realizarse en Barcelona, adonde se desplazaron sus padres, Toño y Ana.

Los vecinos de Meis se volcaron por completo con la familia de Leo y pusieron su granito de arena para que los progenitores pudieran costearse el tratamiento.

Además, su caso también motivó otra serie de eventos realizados con el fin de ayudar al pequeño. Otro de los ejemplos fue el torneo triangular que disputaron Pontevedra CF, RC Celta y Céltiga FC en agosto de este mismo año y en el que se recaudaron 1.400 euros para la Federación Gallega de Enfermedades Raras y Crónicas (Fegerec). El equipo de A Illa de Arousa fue el que se puso en contacto con el padre de Leo Diz, que juega en la Liga de Veteranos, y el torneo finalmente salió adelante con la colaboración de Fegerec.

Sin embargo, el movimiento de apoyo hacia Leo no se quedó ahí, sino que llegó hasta las instancias políticas. Precisamente esta misma semana, el Consello de la Xunta aprobó un paquete de ayudas para los gastos que tienen que afrontar los pacientes con enfermedades raras que deben salir de la comunidad autónoma para recibir tratamiento, de manera que el Servizo Galego de Saúde (Sergas) cubrirá su estancia y manutención y las de dos personas acompañantes.

La causa de Leo ayudó y mucho a que se pudiera llegar a este acuerdo, que responde a una demanda del Parlamento gallego, donde los tres partidos presentaron una propuesta conjunta en este sentido que fue aprobada el pasado mes de octubre, para ayudar a las 200.000 personas que sufren en Galicia una enfermedad rara.