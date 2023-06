Muere un jinete que cayó al río Verdugo durante una ruta caballar en Soutomaior

Guardia Civil, Bomberos y el helicóptero Pesca 1 colaboraron en el rescate del cuerpo de un jinete que murió en la tarde de este sábado en el río Verdugo en Soutomaior, tras sufrir un accidente con su caballo durante una ruta caballar.

Fue el personal del Pesca 1 el que vio el cuerpo y el resto de los medios colaboraron en el rescate, incluidos unos buzos presentes en el zona. El cuerpo se recuperó sobre las diez de la noche, cuando ya casi no había luz.

La búsqueda se había iniciado por la tarde. Según las primeras fuentes el hombre, un jinete experimentado que participaba con varias decenas de personas de la zona en esta ruta, acudió a las inmediaciones de la carballeira próxima a la Praia dos Ingleses, cerca del conocido como chalé de los Massó, en un punto del río Verdugo en el que, pese a la proximidad de un arenal, hay una zona de gran profundidad.

El hombre se adentró en el río, tal vez con la pretensión de refrescar al animal, pero acabó entrando en la zona en la que el caballo ya no hacía pie. En ese punto, el animal y el vecino desaparecieron bajo el agua y, aunque ambos, ya separados lucharon por volver a la zona en donde la corriente no era peligrosa, el jinete no pudo remontar y desapareció.

De inmediato, varias personas se lanzaron al agua para tratar de rescatarlo pero en esa zona, el río cuenta con una corriente bastante fuerte, de modo que no pudieron dar con el.