Muere un hombre al sufrir un accidente mientras manipulaba la vela de un barco en el puerto de A Graña

El cuerpo sin vida de una persona ha sido hallado a bordo de una embarcación en el puerto de A Graña, en Ferrol, han informado este sábado los servicios de emergencias.

La víctima estaba manipulando la vela de un barco y en ese momento habría caído al interior, según indicó una persona con la que conversaba por teléfono, que decidió alertar a las autoridades.

Según el hombre, tras la caída accidental, la víctima no respondió más a su llamada telefónica por lo que pidió a los servicios de emergencia que acudieran al puerto a prestarle asistencia.

Los equipos de emergencia que se desplazaron hasta la embarcación hallaron a la persona pero no consiguieron reanimarla.

