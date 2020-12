Morre un home tras saírse da estrada co seu coche na A-55 en Tui

Un home faleceu este luns tras saírse da estrada o vehículo que conducía na autovía A-55 ao seu paso por Tui. Atendendo á información divulgada polo 112, o sinistro rexistrouse sobre as 17.20 horas no quilómetro 26 da vía.

Varios particulares alertaron da gravidade do estado do condutor á central de emerxencias, que informou do sinistro a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, os Bombeiros do Baixo Miño, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local, Protección Civil e o servizo de mantemento da autovía.

Segundo a información facilitada ao 112 polos servizos sanitarios, o home faleceu no traslado antes da chegada ao centro hospitalario.

ATROPELO EN VIGO. Este mesmo luns, unha muller necesitou asistencia médica en Vigo tras ser atropelada por un vehículo que continuou a marcha despois do impacto. Ocorreu na Rúa Teixugueiras, preto das 14.15 horas.

O 112 Galicia tivo coñecemento do suceso a través do 061 e, a partir de aí, o persoal de Emerxencias alertou dos feitos á Policía Local, aos Bombeiros de Vigo e Protección Civil.