Muere un hombre atropellado en la A-52 en Ponteareas

Un hombre de unos 50 años falleció atropellado este martes de madrugada en la A-52, a su paso por Ponteareas. Según informa el 112, la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias del suceso.

El trágico siniestro se produjo alrededor de la medianoche. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Tráfico, Policía Local, Protección Civil de Ponteareas y personal de mantenimiento de carreteras. También acudieron sanitarios que solo pudieron certificar el fallecimiento del hombre.

