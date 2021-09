Muere un hombre tras un accidente de tráfico en Pontevedra

La rotonda de la ITV de Bora, en el límite entre los términos municipales de Pontevedra y Cerdedo-Cotobade (en zona pontevedresa), fue escenario este lunes de un suceso cuyas causas no están del todo esclarecidas. Una extraña maniobra de un conductor de edad avanzada, una colisión y el fallecimiento del citado individuo, que no pudo ser reanimado por los servicios de emergencias, componen un escenario en el que se registraron escasos daños materiales. Todo ello obligó a los investigadores a aguardar a los resultados de la autopsia para conocer las causas de la muerte, que podrían ser desde un fallecimiento al volante por causas naturales hasta un deceso producto de un golpe, que aunque no fuese de gran magnitud, puede ser letal si la víctima es una persona mayor.

Los hechos se produjeron sobre las 11.30 de la mañana en el citado enclave de la N-541 que une Pontevedra y Ourense, en la rotonda que sirve de enlace hacia Xeve y Carballedo. Según las primeras pesquisas llevadas a cabo por los especialistas en la materia de la Guardia Civil de Tráfico, el impacto se produjo a escasa velocidad, y tuvo como posible causa una maniobra por parte de la víctima, un vecino de Campo Lameiro de 77 años de edad, que habría invadido el sentido contrario en la citada glorieta, lo que propició el impacto con un vehículo que circulaba correctamente.

Tras el accidente, varias dotaciones del Subsector de Tráfico de la Comandancia de la Guardia Civil de Pontevedra se desplazaron al lugar al tiempo que los servicios sanitarios, que ya nada pudieron hacer por reanimar al conductor del automóvil que supuestamente causó el impacto.

Para determinar con exactitud si la muerte se produjo antes del choque o se desencadenó por algún traumatismo habrá que aguardar a los resultados de la autopsia que se efectuará en las próximas horas.