Morre un exconcelleiro de Oia nun accidente de tráfico

O exconcelleiro de Oia Ángel Pombal faleceu este mércores nun accidente de tráfico rexistrado preto da súa vivenda, no lugar de Pedornes.

O sinistro rexistrouse pasadas as 19.00 horas na PO-552. A vítima era o único ocupante do vehículo, que se saíu da vía e chocou contra un muro.

Unha persoa perdeu a vida ao saírse da vía co vehículo no que viaxaba e chocar contra un muro no lugar de Pedornes, en Oia, Pontevedra. Interviñeron: servizos sanitarios, GESAGuarda e Tráfico.