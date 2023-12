Muere un marinero en Muros que cayó al agua desde unas rocas

Un marinero ha fallecido en Muros tras caer al mar desde unas rocas en las que estaba cogiendo cría de mejillón.

El suceso tuvo lugar pasadas las diez de la mañana de este martes y fue un particular que se encontraba en el punto el que dio la voz de alarma al 112 Galicia.

Según detalló en su llamada, ambos se encontraban en la zona de Monte Louro cuando su compañero cayó al mar.

Los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias-112 Galicia pasaron el aviso a Salvamento Marítimo, al Servicio de Guardacostas de Galicia, a Urgencias Sanitarias de Galicia-061, a los miembros del GES de Muros, a los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local y a Protección Civil de Muros.

