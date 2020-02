Muere en A Coruña tras esperar media hora por la ambulancia

Un trabajador de 38 años falleció el jueves 13 de febrero en el puerto exterior de A Coruña tras sufrir un infarto y una espera de una media hora de una ambulancia, según han explicado desde UGT, sindicato al que pertenecía el trabajador como delegado sindical.

Sobre este suceso, han explicado que los hechos se produjeron sobre las 08.00 horas y después de que el trabajador sufriese "un infarto". En ese momento, sus compañeros trataron de reanimarlo y llamaron a una ambulancia. "Que tardó más de lo debido", han dicho sobre la primera ambulancia.

En concreto, han precisado desde el sindicato que esta primera ambulancia no llegó al lugar hasta "25 o 30 minutos después", pero han expuesto que tampoco "estaba preparada" para un caso como el del operario. "Tuvo que ir una segunda ambulancia", han añadido.

Por otra parte, han asegurado que están a la espera de la autopsia para plantearse si exigen que se depuren responsabilidades y también del informe de la Inspección de Trabajo.

Con todo, han criticado que no haya ningún servicio sanitario en las instalaciones de Langosteira. "No hay médico, ni un ATS", han apostillando, asegurando que es una demanda de todos los trabajadores, no solo de los que trabajan para Galigrain, la empresa para la que el fallecido realizaba labores de descarga.