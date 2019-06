Muere en Mos el conductor de un camión tras caer por un terraplén

Un hombre de unos 30 años falleció este miércoles al precipitarse por un terraplén el camión que conducía en el municipio pontevedrés de Mos.

El accidente tuvo lugar en una pista transitable en la zona de A Gándara y el conductor quedó atrapado en el interior del camión siniestrado.

Un particular dio la alerta en torno a las 15.00 horas y dio indicaciones al 112 de que el accidente tuvo lugar en el entorno de la carretera entre O Porriño y Redondela.

Hasta el lugar se desplazaron los Bombeiros do Baixo Miño y los de Vigo, además de la Guardia Civil, la Policía Local y efectivos de Protección Civil.

#AXEGAInforma dun operario falecido ao caer por unha ladeira e envorcar co camión que manexaba en #Mos. Ademais do persoal sanitario interveñen os #Bombeiros de Baixo Miño. @guardiacivil #Policía Local e #Protección Civil. Tamén os #Bombeiros de Vigo foron informados do suceso. pic.twitter.com/W4zyEaHWr4