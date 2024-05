Muere tras caer de su bicicleta en Toén

Un ciclista ha muerto este viernes tras sufrir una caída cuando circulaba en Toén, atendiendo a la información avanzada por el 112. Las fuerzas de seguridad analizan las circunstancias del suceso.

Ocurrió sobre las siete menos diez de la tarde en la carretera OU-402, en Puga, en Toén. El siniestro llevó a alertar a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Guardia Civil de Tráfico y Protección Civil,

🔴 #AXEGAInforma dun ciclista falecido

📍 OU-402, Puga, #Toén



▶️ Sufriu unha caída, aínda que as forzas de seguridade analizan as circunstancias do suceso.

🚨 Urxencias Sanitarias de Galicia-061, @guardiacivil de Tráfico, Protección Civil, @PCRibadavia pic.twitter.com/ZzFkSCN9kX