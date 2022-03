"Muchos de mis seguidores se animaron a hacer el Camino al ver mis 'stories' de Insta"

A FALTA solo de cerrar la mochila y colgarle la vieira para comenzar hoy una nueva aventura jacobea con otros cinco influencers en el programa de la Xunta Instagrammers no Camiño, Xurxo Carreño confía en «que no llueva». Cuando se le informa de que Meteogalicia da precipitaciones para este mismo miércoles, se resigna: "Mira que mi madre me dijo que metiese botas de lluvia y voy a ir con los tenis de siempre...". Este joven ourensano de 30 años lleva las bromas en su ADN, y esta genética cómica le ha granjeado 1,4 millones de seguidores en Instagram. Nadie en Galicia tiene tantos. Pero a pesar de contar con una legión de fans tan grande como la mitad de la población gallega, mantiene los pies en la tierra. Y desde hoy, en el Camino.

Quedan unas horas. ¿Está preparado física y mentalmente?

Sí, creo que sí. Ya es la tercera vez que hago el Camino en un año y sé con lo que me voy a encontrar. La primera vez fue con la Xunta en julio del año pasado, después lo volví a hacer con un grupo en octubre y ahora otra vez. Físicamente juego al balonmano y creo que sí estoy preparado, pero cuando empiece a andar ya comenzaré a arrepentirme [risas].

Es el único de los participantes que repite en el programa. ¿Qué consejos le daría al resto?

Algunos ya lo han hecho aunque no fuese con la Xunta, como Tamara [García] y Natalia [Maquieira]. A los que no lo hicieron, ánimo, que es una experiencia única que hay que vivir y se la recomiendo a todo el mundo. Desconectas de lo que es la rutina de tu día a día y te hace estar solo centrado en el Camino. Creo que todo el mundo tendría que hacerlo.

Acompañado de Cristina Castaño, Luis Cepeda, Roi Méndez y las citadas influencers Natalia Maquieira y Tamara García parece difícil que se aburran. Sobre todo con su sentido del humor. ¿Se encargará usted de los chistes?

Yo siempre estoy de broma y haciendo el parvo. Es un grupo muy guay porque tengo el placer de conocer a todos ya en persona. Son todos muy graciosos. Creo que nos lo vamos a pasar muy bien y nos vamos a reír bastante. Y creo que la gente que nos vea, en ‘stories’ y vídeos, se lo pasará bien.

¿Alguno podría ser víctima de sus doblajes?

Alguno va a dar mucho juego. Roi, por ejemplo. Creo que entre él y yo daremos espectáculo.

"A veces me dicen por la calle: 'Eres más serio de lo que aparentas en los vídeos'. Soy normal, ni grito ni hago el cabra"

¿En la vida real es de los que siempre está de broma o es más serio de lo que la gente pueda pensar?

Realmente soy más serio. A veces me dicen por la calle: ‘Eres más serio de lo que aparentas en los vídeos’. Soy una persona normal, no voy a ir gritando ni haciendo el cabra por la calle...

¿Irá retransmitiendo, entonces, el Camino por Instagram?

Sí. Mi idea es hacer un vídeo por etapa. Lo haré en formato ‘reel’ de un minuto, para que no sea muy tedioso para la gente. Iré subiendo stories de lo que vayamos viendo, vayamos comiendo, que es súper importante. En el primer Camino dije: ‘Voy a caminar y bajar de peso’. Pero me acuerdo que salíamos de comer, empezábamos a andar y yo iba como una pelota. Finalmente mantuve el peso.

¿Le han preguntando seguidores por el Camino para animarse a hacerlo durante la anterior edición?

Sí. De hecho sé que muchos de mis seguidores se animaron al ver en redes que lo hacía yo. Algunos andaban dudando y me pidieron consejo. Además, dejábamos atrás lo más duro de la pandemia y muchos no sabían si viajar o hacer el Camino. Entonces, nos vieron a nosotros, que no es un destino masificado, y comprobaron que Galicia y la ruta son destino seguro.

¿Y por su gorra del pelegrín, alguien te ha preguntado? [La luce en muchos de sus vídeos].

Es vintage, del Xacobeo 93. Me la dieron para la primera edición pero para esta no, y ya está vieja de tanto usarla [ríe]. Y sí, seguidores me tienen preguntado por el merchandising del Camino.

"Probé a hacer doblajes y me fue bien. Tienes que hacerlo por diversión, no por dinero ni por fama"

¿Cómo comenzó en el humor?

Estas cosas no las buscas. Yo empecé en 2016, tras ver como un estadounidense hacía doblajes de cosas. Entonces probé yo con un micrófono a ver qué tal quedaba, vi el resultado y me pareció chistoso. Lo subí a Instagram, tuvo buena acogida y comencé a subir más, con doblajes de animales. En cuestión de nueve meses llego a los 100.000 seguidores, y en año y medio, al millón. Fue una locura. Aproveché la época buena de Instragram, donde los vídeos se veían un montón. Tras un tiempo algo estancado, ahora, haciendo vídeos de reacciones, he vuelto a remontar. Espero llegar al millón y medio de ‘followers’ pronto.

¿Qué aconseja al que empieza?

Que no lo haga por llegar a ser conocido, tener dinero y seguidores. Ese no es el camino. Si quieres hacer chistes, moda u otra cosa, que sea porque te gusta, por vocación o por el mero hecho de disfrutar.

Es conocido principalmente por Instagram, pero en Youtube tiene vídeos que acumulan más de 3 millones de visitas. ¿Con qué plataforma llega a más gente?

Con Instagram. Tuve una época de Youtube pero el contenido que hago son vídeos de un minuto, entonces tenía que juntar varios para poder monetizar el vídeo. En Instagram, además, puedes interacuar con la gente en tiempo real. Ahora también estoy en TikTok, también con 1,5 millones de seguidores. Pero Instagram es lo mío.

¿Cuándo le veremos en teatros?

Muy pronto. El 7 de mayo debuto en el Encuentro Mundial de Humorismo de A Coruña, con un ‘late night’ en el teatro Colón. Es algo totalmente distinto y estoy nervioso por subirme a un escenario, pero creo que lo vamos a pasar bien.

"Me plantearon muchas veces ir a Madrid, pero soy muy de aquí. Si hay que ir a algo, pillo el Ave"

¿Cómo lleva la fama?

No me considero famoso, como un actor. Pero sí más conocido que mis amigos Manuel o Juan [ríe].

¿No le paran mucho por Ourense?

Sí. Y es verdad que al principio me fue difícil. Era una persona anónima, y de repente me reconocen y me piden fotos. Antes me escapaba un poco, pero ahora me acostumbré como parte de mi trabajo. Es de los pocos influencers que sigue en Galicia.

¿Nunca se ha o le han planteado el salto a Madrid?

Debo de ser el único. Me han dicho muchas veces: Ven a Madrid, aquí es donde estamos todos. Los contactos, los eventos... Pero a mí realmente me da igual. Hago mi trabajo desde casa y puedo hacerlo desde Galicia, Madrid o China. Yo soy muy de aquí, de ir a la playa, comer bien... Y Madrid me agobiaría. Si tengo que ir a algo, cojo el Ave y estoy en dos horas y cuarto. Y me ahorro mil euros de alquiler.