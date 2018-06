Unha moza de Pontevedra atopa 700 euros na rúa e devólvellos ao seu dono

Aínda queda xente honrada. Por exemplo, Maite Fontán, unha rapaza de Pontevedra que vén de devolverlle 700 euros a José Losada, o outro protagonista desta fermosa historia.

Ocorreu na cidade do Lérez. A moza ía pola rúa cando atopou unha bolsa térmica con 700 euros. Volveu ao día seguinte e alí atopou un cartel co enderezo do aflixido propietario do diñeiro, correspondente ao seu salario, que ía ingresar no banco para facer fronte aos seus gastos mensuais. Quedou con el e antes de entregarlle os cartos fíxolle varias preguntas para cerciorarse de que non era un impostor.

José, que repartira carteis pola cidade denunciando a desaparición dos cartos, que ao parecer lle caeron da carteira cando sacou o teléfono, agradeceu o xesto de Maite e quixo darlle unha pequena gratificación.