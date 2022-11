La pontevedresa Isabel Iglesias, Miss España Sénior: "Todavía estoy alucinando"

"A mí que me dan vergüenza estas cosas...", confiesa Isa nada más reconocer que este miércoles era uno de los personajes del día en Pontevedra, una ciudad pequeña y tranquila donde la noticia de contar con una Miss España supone todo un revuelo social. Aunque sea Senior.

Porque Isa (que en realidad se llama María Isabel Iglesias Laíns) se coronó el pasado sábado, a sus 52 años, como la mujer española de entre 40 y 60 años más bella de cuantas se presentaron al certamen organizado por Royal Spain Sénior, cuya fase final tuvo lugar en Asturias.

Previamente, Isa había ganado la fase gallega, celebrada en mayo en Santiago. "Ya entonces tampoco quise publicar nada en mis redes porque me da mucho reparo. Pero ahora estoy obligada a salir en los medios...".

¿Y cómo llega a ser Miss España alguien cuyo único vínculo con la moda es su trabajo como dependienta en Zara?

"Siempre me gustó ese mundo, me atraía enormemente. Pero todo se disparó cuando una chica de Asturias que tiene una agencia de modelos habló con un fotógrafo al que yo conozco preguntándole por alguien que la pudiera representar en Galicia para el certamen Sénior. Y pensó en mí".

A Isa le encantó la propuesta, le envió unas fotos y el flechazo con la buscatalentos fue instantáneo. "La verdad es que al principio era un poco reacia, pero al final me dije '¿Y por qué no?' Y nos encontramos en Asturias las representantes de todas las comunidades. Y para mi sorpresa también gané".

El premio fue un book fotográfico y un contrato con la agencia de modelos que organiza el evento, que intentará llevarla a la pasarela Mercedes-Benz Fashion Week, que se celebrará en Madrid en febrero. Pero las recompensas no acaban ahí. "Apareció una diseñadora que trabaja a nivel internacional interesándose por la ganadora del concurso y, al ver mis fotos, dijo que querría hacer algún trabajito conmigo".

La nueva Miss España Sénior admite que entre sus sueños está ser fichada por alguna marca de renombre, aunque barre para casa al asegurar que su preferencia es Zara. "Empecé muy joven, con 19 años, y ahí sigo. Siempre en la tienda de Pontevedra, salvo durante la época de reformas, que nos trasladamos a Vigo".

No obstante, tiene los pies en el suelo y reconoce que, pese a la tentadora posibilidad de vivir una temporada pisando pasarelas y siendo objetivo de los flashes, su futuro laboral no se alterará. "Tendría que ver el cambio clarísimo y que me compensase económicamente, porque ahora mismo tengo mucha estabilidad en mi empresa".

Isa nació en Argentina, a donde habían emigrado sus padres años antes. Pero la morriña hizo que su madre quisiera regresar y asentarse en Pontevedra, para reunirse con parte de su familia. "Yo tenía 15 años y ya eché raíces aquí". En cierto modo, esa nostalgia por la "terriña" permite que la ciudad del Lérez pueda presumir de tener entre sus convecinos a toda una Miss España.

Reconoce que entre sus fans más fieles y apasionados se encuentran sus tres hijos, de 25, 22 y 16 años. "Se quedaron alucinados con mi triunfo, porque al principio me decían de coña "mamá, a dónde vas". Y yo les respondía que tengo la edad apropiada para hacer lo que quiera. Ahora flipan y presumen de madre, enviando todas las crónicas a sus amigos".