Morre un home ao caer do tellado dunha granxa en O Pino

Un home morreu este xoves ao caer do tellado dunha granxa situada no concello coruñés do Pino, no lugar do Couto Pequeno, na parroquia de Medín.

Segundo confirmaron fontes do 112-Galicia a Europa Press, o suceso ocorreu ás 14.45 horas desta xornada, cando o home se atopaba traballando na cuberta da granxa.

A pesar dos esforzos dos profesionais sanitarios, nada puideron facer por salvarlle a vida ao operario, confirmaron os servizos de emerxencias a través das súas redes sociais.

Até o lugar dos feitos tamén se trasladou a Garda Civil correspondente ao distrito da Coruña.