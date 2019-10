Un traballador da planta de fabricación de papel Brandia de Santiago de Compostela faleceu a consecuencia dun accidente, segundo informou o servizo de Emerxencias.

A vítima, de 45 anos, identificada coas iniciais C.B.R., sufriu un accidente cando operaba a maquinaria da planta e os compañeiros alertaron aos servizos de Emerxencias.

Os equipos médicos que acudiron á planta tentaron reanimalo no lugar do sinistro pero non o lograron, engadiron as fontes.