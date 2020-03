Morre un operario de 29 anos ao caerlle enriba un camión nun taller de Cambre

Un mozo de 29 anos que traballaba nun taller mecánico de Cambre morreu na mañá deste venres ao caerlle enriba un camión.

Os feitos, segundo informa o 112, ocorreron no lugar da Telva uns minutos antes das 11.00 horas. Nese momento, unha persoa particular alertaba do sucedido á central de emerxencias.

Seguidamente, os xestores do 112 puxeron a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que enviou ao momento unha ambulancia de soporte vital avanzado.

No entanto, sinalan fontes deste servizo a Europa Press, o persoal médico non puido facer nada pola vida do novo e tan só puido confirmar o seu falecemento.

Ademais, o 112 puxo os feitos en coñecemento da Garda Civil, da Policía Local de Cambre e de Protección Civil.

LEIRO. Por outra banda, un operario resultou ferido de consideración en Leiro (Ourense) ao recibir o golpe dun pau no peito mentres traballaba no monte.

Ocorreu preto do encoro de Alvarellos sobre as 10,20 horas. Foi un particular quen contactou co 112 para dar conta do suceso e acto seguido deuse o aviso ao 061, á Garda Civil, a Protección Civil da Mancomunidade do Ribeiro e ao GES de Ribadavia.

Debido á gravidade das feridas do traballador, Urxencias Sanitarias-061 mobilizou un helicóptero medicalizado até a zona do accidente, aínda que finalmente o operario foi evacuado nun todoterreo ao Hospital de Ourense.