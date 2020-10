Morre un motorista en Ponteareas tras chocar cun turismo

Un motorista faleceu na tarde deste sábado ao chocar contra un turismo cando circulaba coa súa moto polo lugar de Canedo, en Ponteareas.

O sinistro produciuse pasadas ás 18:30 horas, tal e como indicou a persoa particular que contactou co 112 Galicia para dar conta dun "grave" sinistro nese lugar.

Os xestores do 112 Galicia deron aviso aos profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, aos axentes da Policía Local e aos voluntarios de Protección Civil da localidade. Do mesmo xeito, o persoal do GES- SPEIS de Ponteareas foron informados por fósese necesaria a súa colaboración.

A pesar dos esforzos do persoal sanitario, nada puideron facer por salvarlle a vida.