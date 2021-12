Morre un home nun incendio nunha vivenda das Neves

Un home faleceu nun incendio rexistrado na mañá deste sábado nunha vivenda das Neves, onde outras catro persoas —dous menores e dous adultos— tiveron que se trasladadas a un centro hospitalario.

Un particular alertou do lume ao 112 arredor das oito da mañana, nunha chamada na que indicaba que había persoas no interior do inmoble afectado, na Rúa dos Entrecines. A partir de aí, os xestores do centro de emerxencias mobilizaron os servizos sanitarios, aos Bombeiros dos parques do Porriño e de Ponteareas e á Garda Civil. Ata o lugar, tamén se desprazaron os membros da Agrupación de Voluntarios de Oitavén-Tea.

Xa no lugar dos feitos, o persoal de emerxencias confirmou o falecemento dun home.