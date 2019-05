Morre un home de 35 anos nun accidente de tractor na Cañiza

Un home de 35 anos faleceu na tarde deste mércores cando manexaba un tractor ao precipitarse por un desnivel no termo municipal da Cañiza.

Segundo os datos facilitados polo 112 Galicia a Europa Press, os feitos tiveron lugar sobre as 13.00 horas deste mércores no lugar de Pintelos, no municipio pontevedrés da Cañiza.

As mesmas fontes relataron que unha testemuña apuntou que o home caeu do tractor antes de que o vehículo agrícola descendese por un desnivel.

Debido a este accidente foron alertados a Garda Civil, Policía Local, GES de Ponteareas e o 061, que mobilizou o helicóptero medicalizado con base en Ourense, que finalmente non acudiu ao confirmarse no lugar o falecemento do home.