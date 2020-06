Morre un gandeiro de A Estrada ao quedar atrapado entre un guindastre e unha parede

Un traballador morreu tras quedar atrapado entre un guindastre e a parede nunha explotación gandeira no lugar de Cora, no municipio pontevedrés de A Estrada

Segundo informou o 112 Galicia, foi unha persoa particular quen alertou mediante unha chamada ao servizo de urxencias cando pasaban das 22.00 horas deste xoves.

Tras a alerta, o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias solicitou a intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, pero o persoal sanitario non puido facer nada para salvar a vida do home.

Ademais, o equipo médico necesitou a axuda dos efectivos do Servizo Local de Urxencias e os Bombeiros do Deza, posto que se atopaba a tres metros de altura na cesta do guindastre.

Ao lugar do accidente tamén se desprazou unha patrulla da Garda Civil, que confirmou o falecemento do traballador, responsable da explotación gandeira na que se produciu o accidente.