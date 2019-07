Morre Etelvino Blanco, histórico do sindicalismo galego

Etelvino Blanco, ex secretario comarcal da CIG en Ourense, quen concorreu como candidato de Ourense Mellor nas pasadas eleccións municipais, faleceu aos 64 anos, tras atravesar diversos problemas de saúde.

Etelvino Blanco, pai da deputada socialista pola provincia de Ourense, Noela Branco, naceu en 1955 na parroquia de Señorín, no Carballiño, e en 1994 converteuse en secretario comarcal do sindicato en Ourense ata 2017.

Durante a súa dilatada traxectoria, puxo voz á CIG e, a todo o sindicalismo en xeral, en innumerables protestas e tivo varios enfrontamentos coa policía nas folgas xerais.

Nas pasadas eleccións, concorreu como cabeza de lista de Ourense Mellor, partido afín á marca En Marea, avalada polo seu exportavoz, Luís Villares, hoxe portavoz do Grupo Mixto no Parlamento galego.

Afectado de problemas de saúde, Blanco non puido participar na campaña electoral coa plataforma xa que estivo ingresado no hospital ourensán e unicamente acudiu o último día de campaña, con motivo do peche ante o sentido aplauso dos simpatizantes.

Nun comunicado remitido aos medios, Comisións Obreiras expresou a súa "tristeza" pola "perda irreparable para o sindicalismo provincial"

"O sindicalismo perde unha figura relevante na loita da clase obreira", recolle esta central, quen trasladou a súa "máis sentido pésame" á súa familia e, en especial, á súa muller Carmen e á súa filla Noela, e ao conxunto do sindicato.