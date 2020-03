"El reto que tienen que afrontar las mujeres es que los hombres se adapten a los cambios, en los que nosotras ya estamos inmersas desde hace treinta años", asegura la nueva presidenta de la Asociación de Profesionales de Centros de Información a la Mujer de Galicia (Asocim), Montserrat González.

Entre sus reivindicaciones con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se conmemoró este 8 de marzo, subraya la necesidad de "corresponsabilizarse", pues la mayoría de los hombres, dice, "dedican un número muy bajo de horas a las tareas domésticas".

González, que es abogada y directora del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Bueu, ostenta desde hace apenas tres semanas la presidencia de Asocim, que aglutina a más de cien trabajadoras.

Empleadas de estos centros, destinados a la atención psicológica, asesoramiento jurídico e información encaminada a la consecución de la igualdad, se agrupan desde 2015 en Asocim en defensa de sus condiciones laborales y, por ende, para "mejorar la situación de las usuarias" que atienden.

González sostiene, en una conversación con Efe, que la principal "batalla" de las mujeres se basa en que los hombres "no han interiorizado" la responsabilidad de "compartir" las tareas domésticas y el cuidado de los hijos.

Así, comparte una de las principales denuncias que los colectivos feministas arrojan este 8-M, que los cuidados siguen siendo cosa de mujeres, pues, según datos de la Fundación Caser, el 85 % de las personas dedicadas a cuidados de personas dependientes en España son mujeres de 52 años de media (el 20 % de más de 65 años).

Respecto a esto, la presidenta del colectivo lamenta que "siempre son las mujeres casualmente las que piden excedencias o las que tienen que reducir el horario de trabajo para cuidar a sus hijos o a mayores dependientes".

"Hay una generación de mujeres, las mayores de 65 que no trabajaron fuera de sus hogares en su vida, que no tienen pensión de jubilación", denuncia la abogada, que apunta que en Galicia destaca esta problemática por ser una comunidad envejecida. Por ello, exige que "estas mujeres que lo dieron todo por sus familias tienen que tener un reconocimiento y no verse tiradas en la calle sin una pensión y sin nada".

Otra de las características de Galicia tiene que ver con la dispersión rural, tal y como se reconoce en el Pacto de estado contra la violencia de género, puntualiza González, que denuncia que "las mujeres del rural están muy aisladas" y sentencia que "esto tiene que cambiar radicalmente".

Por eso, una de sus reivindicaciones es que se creen CIMs que, "con criterios de racionalidad", cubran las "zonas amplias que casi no tienen población" de las provincias de Lugo y Ourense.

Además, piden reforzar los existentes con personal cualificado y la creación de más centros para cubrir los 313 ayuntamientos gallegos -actualmente se cubren 177, según datos de Asocim, con un total 82 CIM, cifra contabilizada por la Secretaría Xeral de Igualdade-.

"No hay personal suficiente para atender con dignidad a las mujeres que llegan al servicio que cada vez son más", sostiene González, que lamenta la existencia de "largas listas de espera".

Estas trabajadoras se han sumado en su lucha a la Agenda Feminista Gallega porque "la unión hace la fuerza" para luchar en un 8M abarrotado de actividades y actos simbólicos promovidos por asociaciones pero también por las instituciones.