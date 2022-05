Un monstruo anda suelto

El único testimonio sobre el Vákner es el facilitado por Mártir, que era como se llamaba el obispo de Arzendjan (Armenia) que entre 1491 y 1493 peregrinaba por el sur de Europa. Tras permanecer 84 días en Santiago, emprendió el camino hacia Fisterra, el fin del mundo conocido que, precisamente, en ese mismo momento de la historia dejó de serlo gracias a Cristóbal Colón.

En su relato del viaje, Mártir narra lo siguiente: "Recibí la bendición de Santiago, me puse en camino y llegué a la extremidad del mundo [...]. Padecí muchos trabajos y fatigas en este viaje, en el cual topé con gran cantidad de bestias salvajes muy peligrosas. Encontramos el Vákner, animal salvaje, grande y muy dañino. ¿Cómo, me decían, habéis podido salvaros, cuando compañías de veinte personas no pueden pasar?". Y prosigue: "Fui enseguida al país de Holani, cuyos habitantes se alimentan también de pescado y cuya lengua yo no comprendía. Me trataron con la mayor consideración, llevándome de casa en casa y admirándose de que hubiese escapado del Vákner".

¿QUÉ ES EL VÁKNER?. Desde entonces se ha discutido mucho sobre la identidad de ese monstruo. Se habló de un lobo o un zorro con rabia, un toro, un dragón, algún ser humano... Pero a día de hoy todo apunta a que se trataba de algo así como un hombre lobo, según se concretó en un simposio internacional celebrado en Dumbría en 2019. Allí se teorizó sobre el Vákner, una figura a caballo entre la mitología, la literatura y la cultura, medio mito, medio leyenda, como otros hombres lobo emblemáticos de Galicia, el más famoso el ourensano Manuel Blanco Romasanta, del siglo XIX. También se lanzaron hipótesis sobre un posible dragón, una figura fantástica presente en otros relatos xacobeos como los del Pico Sacro o el del Monte Pindo. E incluso sobre una invención de la propia Iglesia para controlar a sus fieles. Pero la teoría de más peso sigue siendo la del hombre lobo.

Estatua del Vákner. EP

TERRITORIO VÁKNER. En este contexto, el Concello de Dumbría no está dispuesto a que el Vákner permanezca oculto en sus montes otros seis siglos. Quiere resucitarlo, investigarlo y promocionarlo consciente del potente atractivo turístico que tiene para la zona. Para ello, apuesta por una valorización del patrimonio inmaterial y de aprovechamiento turístico en la que quiere implicar a toda la zona de influencia del Camino a Fisterra y Muxía.

Esta estrategia, denominada Territorio Vákner, se sustenta en tres ejes: el misterioso y salvaje animal; el obispo armenio que peregrina a Santiago y deja testimonio de su existencia después de sobrevivir a su aparición, y el propio Camiño a Muxía y Fisterra.

Dentro de esta propuesta se engloba el Festival Vákner, que aspira a ser el gran encuentro musical y cultural de la Costa da Morte y cuya primera edición tendrá lugar el próximo sábado 28. Previamente, esa misma mañana, se entregarán los premios de un certamen literario sobre la figura del Vákner y se inaugurará una enorme escultura de Cándido Pazos, la primera de un lobishome en España.

Todo ello en Dumbría, por cuyos montes, ahora sí, un monstruo anda suelto. El Vákner.