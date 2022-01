El monfortino arrestado por el homicidio de Vigo ve este viernes al juez

Los investigadores de la Policía Nacional apuraban este jueves las horas antes de que el joven monfortino, vecino de Lugo —aunque se había alojado recientemente en Vigo—, detenido en relación al homicidio de un hombre de 69 años en la ciudad olívica pase a disposición del juzgado de instrucción, donde se determinará si debe ingresar o no en prisión provisional a la espera de juicio.

Entretanto, los agentes tratan de atar los cabos que unen a este chico de 21 años e iniciales D.M.C. con la víctima —de quien portaba documentación personal y tarjetas bancarias con las que había efectuado algunas compras— y si puede haber más personas implicadas.

El secreto de sumario que pesa sobre las diligencias deja aún numerosas incógnitas por despejar acerca de este caso. Sea como fuere, el monfortino permanecía este jueves en los calabozos de la comisaría de la Policía Nacional en Vigo arrestado como presunto autor de un delito de homicidio y de usurpación de identidad.

La autopsia ha revelado que Benito Torreiro Sío murió degollado con un cuchillo de cocina, aunque su cuerpo tenía más cortes

Había sido detenido en la tarde del martes por la Guardia Civil en un control de carretera en Silleda cuando circulaba junto a otra persona, al parecer también vecino de Lugo. El nerviosismo que mostraba despertó las sospechas de los agentes, que descubrieron entre sus pertenencias la documentación del sexagenario y, en el maletero del vehículo, varios efectos presuntamente adquiridos con su tarjeta.

Conocidos estos hechos, trasladaron una alerta a la comisaría olívica, que encontró el cadáver de Benito Torreiro Sío, profesor jubilado, tendido en el suelo de su piso, donde vivía solo. Estaba en un charco de sangre, con heridas de arma blanca en el cuello y en el pecho y un golpe en la cabeza. La autopsia reveló que había muerto degollado con un cuchillo de cocina, que le provocó un profundo corte, tal y como confirmaron fuentes próximas al caso consultadas por Europa Press. Además, podría llevar ya varios días sin vida.

Según apunta Faro de Vigo, el joven monfortino habría reconocido que conocía al fallecido y que había estado en su domicilio, aunque la relación entre ambos es uno de los puntos que trata de aclarar la investigación policial. Además, aparte del supuesto homicidio doloso y la suplantación de identidad, puede afrontar cargos por conducir sin carné.

Fuentes policiales apuntaron que el interior de la vivienda de Torreiro Sío no estaba revuelto y, aparentemente, no había daños en la misma. La víctima —que aparte de su ejercicio como docente había militado en el sindicato UGT y había sido concejal del PSOE en As Neves durante un breve periodo— no tenía antecedentes.