"Moitísima xente collerá a papeleta do BNG por primeira vez"

Ana Pontón (Chorente-Sarria, 1977) preséntase por terceira vez como candidata do BNG á Presidencia da Xunta, tras lograr salvar ao Bloque en 2016 con seis deputados e situalo como primeira forza da oposición en 2020 (con 19 escanos), un logro que atribúe ao conxunto da organización e a que a formación "soubo ler o que estaba a pasar na sociedade", á vez que levou a cabo "un cambio xeracional que se está vendo que foi moi ben recibido pola cidadanía deste país".

Chega aos comicios do próximo 18 de febreiro, asegura, co BNG en "unha posición moi forte" e como "referencia do cambio", así como cun "proxecto sólido" e "preparado para gobernar". Faino tamén tras a reconciliación do nacionalismo, un acordo sobre o que agradeceu a "altura de miras de Anova": "Ten unha referencialidade que fai que o cambio estea máis preto, porque vemos como somos unha forza política capaz de unir e de multiplicar".

"Xogámonos seguir cun goberno que nos está deixando atrás ou apostar por un futuro que representa o BNG e pór en marcha un novo proxecto de país, facendo historia coa primeira muller presidenta. Pensa que levamos 43 anos de autonomía, tivemos seis presidentes, todos homes, e eu creo que vai sendo hora de que haxa unha muller na Presidencia", salientou, nunha entrevista concedida a Europa Press, a líder nacionalista.

Ana Pontón observou que son "as eleccións máis abertas dos últimos 15 anos" e que "hai partido", e manifestou que, "como demócrata", acepta o "pluralismo" electoral (en referencia ao número de candidaturas). "E ese pluralismo electoral é a cidadanía quen decide se a representa ou non. En todo caso, estamos convencidas de que estamos nunhas eleccións abertas, nas que é posible un cambio e en que os galegos van ter que elixir entre dúas opcións: ou un goberno gris ou algo novo e facer historia coa primeira presidenta deste país".

Pontón está segura do "cambio" e responde, deste xeito, a se liga o seu futuro ás urnas: "Eu estou convencida de que o 18-F vai haber un cambio neste país liderado polo BNG e, en política, temos que estar sempre dispostos a aceptar o veredicto das urnas".

Sobre se baralla que o resultado para o cambio político non sexa suficiente se o PSdeG non incrementa os apoios actuais no Parlamento (14), Pontón contesta: "Estou a palpar nesta campaña, e tamén creo que nolo están dicindo as enquisas, que hai unha maioría que quere cambio. Se esa maioría se mobiliza, o 18 de febreiro temos un novo goberno neste país".

"Traballo con esa hipótese e a clave é se somos capaces de conseguir que toda esa xente que quere cambio participe nas eleccións e non se perda nin un só voto do cambio", postulou para remarcar, a continuación, que "o que están a dicir as enquisas é que hai partido, que o PP está a baixar e o BNG, subindo".

"E dinnos que hai partido e somos capaces de unir ao redor da nosa organización unha disparidade de xente moi importante. De feito, estou convencida de que nestas eleccións vai haber moitísima xente que, por primeira vez na súa vida, colla a papeleta do BNG e isto é clave para o cambio, porque necesitamos unha alternativa forte fronte ao PP", manifestou Pontón, quen reclamou unha cara a cara co candidato popular, Alfonso Rueda.

Pontón afirma que o BNG "representa a esperanza da xente que quere un cambio, á vez que a ve como unha forza "unida e sólida". "Fai que hoxe o BNG se ensanche e que sexamos unha referencia para moitas persoas que, ao menor, non se senten nacionalistas, pero que escoitan as nosas propostas e din que ese é o país 'que eu quero'", observou.

Con todo, Pontón recoñece que o camiño "non vai ser fácil" e que "hai que traballar duro", pero certificou que "van a por todas" e "non ten límites". Preguntada sobre o que a diferenza doutros candidatos, reivindicou que ela se percorreu o país durante o últimos catro anos e tivo ocasión de reunirse cos diferentes sectores, con empresas, pequenas e medianas e con xente que traballa no mar ou a agricultura.

"Coñezo ben como están os sectores e preocupeime moito de escoitar cales son as súas demandas e isto dános moita máis solidez á hora de afrontar esta campaña, porque moita xente ve que o BNG está preparado para gobernar", indicou Pontón, quen á pregunta de se considera se dentro desa experiencia integra a etapa na que o Bloque ocupou a Vicepresidencia da Xunta, fai unha dobre análise.

"Pasaron 15 anos e hai xente que vai votar nestas eleccións que, seguramente, se lle falas desa etapa, non saben de que estás a falar. Cambiou moito o país, cambiou moito a situación", dixo, en primeiro termo.

A iso, engadiu que o BNG "demostrou con erros, pero tamén con moitos acertos que había un proxecto que quería construír un país mellor", no ámbito enerxético, vivenda, servizos públicos para persoas maiores ou innovación. "Creo que o BNG demostrou que tiña un proxecto de país, pero tamén creo que todo iso nos axudou a madurar como organización", sostivo Pontón, quen apuntou que o Bloque ten "experiencia" municipal que o fai referente "mundial" en políticas como a de mobilidade e que demostra que "ten capacidades para transformar en positivo".

Como presidenta da Xunta, a primeira medida que tomaría é a dun plan de "rescate" da sanidade pública, con 200 millóns de euros para Atención Primaria, ademais de "quitarlle a cadeira" do Consello da Xunta para "ás eléctricas". Así mesmo, dixo que se alcanza San Caetano, buscará un gran "pacto de país pola ciencia", no que tamén se inclúan as forzas políticas e "devolverá" ao Parlamento a "centralidade" da vida política.

Reconciliación co nacionalismo

Ana Pontón tamén se pronunciou sobre o recente pacto de colaboración con Anova. "O primeiro que teño que dicir deste tema é que agradezo moitísimo a xenerosidade e, sobre todo, a altura de miras de Anova, que le que este é un momento excepcional, un momento histórico e que por primeira vez podemos ter unha presidenta do BNG e sabe que é un obxectivo estratéxico para o futuro do país e pór freo ao proceso de destrución do PP", manifestou, para, a preguntas de Europa Press, indicar que "sobre o futuro" (incorporar a Anova dunha maneira efectiva a postos públicos) pois "haberá que esperar".

Ana Pontón. ÁLVARO BALLESTEROS (EUROPA PRESS)

"Porque tampouco somos capaces de adiviñar que pode pasar dentro dun ano, dous ou tres", dixo, para recoñecer que "cando moitas persoas viron esa imaxe, esa foto (con Beiras e tamén con Martiño Noriega) sentíronse moi reconfortadas e moitas outras agradeceron ese xesto". "Eu estou en política para unir, creo que o levo demostrando como portavoz nacional a todas as persoas que levan a Galicia na cabeza e o corazón, pero tamén para unir este país, porque nos temos que unir na defensa dos nosos intereses", unirnos en non permitir que as eléctricas se estean forrando e unirnos para construír un futuro mellor".

Cre, pois, é esta reconciliación ten "unha referencialidad que fai que o cambio estea máis preto, porque vemos como somos a forza política capaz de unir, de facer que haxa unha multiplicación en torno ao BNG e que se demostra que somos a referencia do cambio". Preguntada sobre se haberá algún acto público no que se visualice o acordo durante a campaña, deixouno en mans do equipo que o deseña.