El modelo de O Carballiño para "salvar o Nadal" y evitar el confinamiento

A partir del viernes a las 15 horas Galicia cerrará las actividades no esenciales, incluida la hostelería, y mantendrá el cierre perimetral para el 60 por ciento de la población gallega. Son medidas para "el bien común" de la población gallega, ante la "situación preocupante" de la evolución de la pandemia, reconocía Alberto Núñez Feijóo, que señala que la Xunta ha decidido poner en marcha en las zonas más afectadas el modelo llevado a cabo en O Carballiño las últimas semanas.

El citado concello ourensano tenía 188 casos activos el 20 de octubre y hoy son 84. Es por ello que las medidas puestas en marcha en el municipio serán las que rijan ahora en los 60 concellos afectados por las nuevas medidas.

¿El objetivo? El presidente de la Xunta ha hecho hincapié en que con este endurecimiento de las restricciones se prentende "salvar a campaña de Nadal" y ha querido hacer una mención especial a la hostelería, la gran damnificada por este nuevo paquete de medidas. "Somos as persoas as contaxiosas, non os establecementos hosteleiros", recalcó, añadiendo que este jueves en el Consello de la Xunta se aprobarán medidas de apoyo para el sector. "Estamos pedíndolle un esforzo moi grande á hostelería e temos que ser todos responsables para frear o virus", añadía después.

CONFINAMIENTO DOMICILIARIO. Preguntado por un posible confinamiento domiciliario, Feijóo ha señalado que la incidencia del virus en Galicia está muy lejos de un escenario que lo requiera.



"Esperamos desbotar o confinamento domiciliario anticipándonos con estas medidas", señaló, para dejar caer una crítica al Gobierno central en la que no ahondó porque "non é o día".



De hecho, ha explicado que las restricciones tienen como objetivo rebajar la tensión hospitalaria, y en las residencias de mayores y centros de discapacitados, así como otro propósito "más difícil de alcanzar" que es, como decíamos, "intentar salvar la campaña de Navidad", sobre todo para la hostelería que tendrá que cerrar excepto para pedidos de comida a domicilio.