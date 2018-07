El misterio de Elías Carrera

El taxista ourensano Elías Carrera cumplió ayer cinco años de ausencia. Se trata de una de las desapariciones más misteriosas que se han dado en la comunidad gallega y para la que todavía no se tiene respuesta a día de hoy. Sin embargo, su familia no se rinde, mantiene la esperanza y continúa poniendo todos sus esfuerzos en la intensa búsqueda de Carrera, desparecido el 18 de julio de 2013.

Su historia está llena de incertidumbre. Elías Carrera, de 61 años de edad, ejercía como taxista en la provincia ourensana. El día de su desaparición quedó para comer con sus dos hijas. Durante el encuentro, su padre les comunicó que se iba a trasladar a Vigo. Según explicaba su hija a la TVG, comieron "como unha vez normal, sen nada que dera pé a facer o que fixo". Momentos después, el hombre se dirigió a la estación de tren de Ourense. Allí alquiló un coche, que devolvió algunas horas más tarde en la ciudad olívica. Esa fue la última vez que se tuvo noticias sobre su paradero.

Merchi, mujer del desaparecido: "Elías era un home moi querido no mundo do taxi; el tiña moitos amigos e sei que ningún lle faría dano"

Ese día Elías Carrera se marchó con lo puesto. No se llevó ni su teléfono móvil ni sus tarjetas bancarias ni cualquier otra documentación o pertenencia. Únicamente cogió su tarjeta sanitaria y un poco de dinero en efectivo. Desde aquella vez hasta hoy han pasado cinco años que nada se sepa de él.

Sus familiares lo buscaron y lo continúan buscando sin cesar. También la Policía Local y Nacional había participado en el proceso, aunque su mujer, Merchi, aseguraba a la AGN tiempo atrás que ponían "pouco empeño" en la búsqueda. Ante esta situación sus hijas llegaron incluso a contratar a un detective privado, pero este tampoco tuvo suerte en la misión. Buscaron por toda Galicia, especialmente el sur de la comunidad ya que fue donde se obtuvieron las últimas pistas. Y también se dirigieron a Portugal con la esperanza de encontrar en tierras lusas a Elías Carrera. La Europol y la Interpol se unieron a esta misión, pero no se recibió ninguna noticia sobre el paradero del ourensano desaparecido en este lustro.

Sandra, hija de Elías Carrera: "Nós non paramos, nós seguimos na súa busca, pero atopámonos que xa non sabemos moi ben o que facer neste caso"

Sus cuentas bancarias no han sufrido movimientos a lo largo de todos estos años. Tampoco viajó en tren, avión o autobús, ni dentro de Galicia ni en el territorio español. Ni siquiera se detectó movimiento en las fronteras del territorio europeo. A día de hoy, todavía se mantiene la hipótesis de que fue una depresión lo que propició su huida. "Si que o atopábamos máis triste do normal", comenta Sandra Carrera, pero no "tanto" como para desaparecer. Su mujer, Merchi, explicaba a AGN cuando se cumplía un año de su ausencia que "non lle pasaba nada grave como para afastarse sen máis, sin dar explicacións". También comentó que la situación familiar era "estupenda" y, pese que los ingresos del taxi habían descendido, "non tiña débedas pendentes", reconoció.

COLABORACIÓN VECINAL. Tras cinco años su familia se encuentra totalmente desesperada. "Nós non paramos, seguimos na súa búsqueda, pero xa non sabemos que máis facer", confesaba su hija a la TVG. Por esta razón, los familiares de Elías Carrera mandan un mensaje a toda la ciudadanía, a la que le piden la máxima colaboración en la búsqueda del taxista. "Animamos a toda a xente a que vexa esta cara, que é meu pai, e que se poñan en contacto con algún dos teléfonos ou coa policía", suplicaba Sandra Carrera. Al mismo tiempo, la hija aprovechó para dirigirse a su padre: "Se el nos está vendo que non se preocupe por nada, que o estamos esperando e só queremos saber que está ben".

Por desgracia, este no es el único caso de desaparición sin resolver en la comunidad gallega.