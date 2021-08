Miñones critica a Quiroga por señalar movimientos contra Caballero en un artículo

Las tensiones internas en el PSdeG siguen aflorando en el camino hacia el congreso de otoño en el que la militancia deberá pronunciarse sobre el liderazgo de la formación, en la actualidad en manos de Gonzalo Caballero. En este sentido, después de que el secretario de organización, José Antonio Quiroga, cerrara filas en torno al político de Ponteareas criticando las figuras del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y del exsecretario general del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, otro hombre fuerte del socialismo gallego, el delegado del Gobierno, José Miñones, censuró el tono de Quiroga calificando sus palabras de "desafortunadas", en un mensaje que tuvo eco entre varios compañeros de la formación gallega.

"Desafortunadas palabras para un secretario de organización...", sentenció Miñones, encabezando la publicación con un emoji de disgusto. Con este escueto pero contundente texto, el exalcalde de Ames —al que precisamente algunas voces han venido situando como posible candidato al liderazgo en unas hipotéticas primarias— replicó al artículo de Quiroga, publicado este martes en este diario, en el que el lucense reivindicó que "foron os militantes os que deron o liderado a Gonzalo Caballero e o PSdeG fortaleceuse e empezou a muscularse", al tiempo que, de cara al congreso autonómico en el que los socialistas "decidirán novamente o futuro do partido", deslizó que "dende hai un ano algúns, poucos e ocultos, xogan a xerar rumores e castelos no aire" para socavar la posición del actual jefe de filas. Y, al respecto, apuntó hacia "un retorno ao pasado con arrecendo a baronías rancias" que personificó en Formoso y Besteiro, de quienes afeó, respectivamente, su política en As Pontes y la Diputación de Lugo, además de, en el caso del segundo, que "tivo que enfrentarse aos xuíces por varios casos dos que está quedando felizmente exonerado", aunque aún con la "sombra do Garañón presente".

En julio, Quiroga ya denunció ante los órganos federales del PSOE el "inflado fraudulento" de militantes en la agrupación de As Pontes, encabezada por Formoso, que atribuyó a "una estrategia para pervertir la voluntad de la militancia en los procesos congresuales internos".

REACCIONES. Aunque Formoso no quiso entrar a valorar el artículo y Besteiro mantuvo intacto el silencio público que guarda desde que abandonase la primera línea política, las redes fueron el escenario de la confrontación informal entre camarillas del socialismo gallego. Con un 'me gusta' en Facebook, apoyaron la postura de Miñones, entre otros, el lucense Sergio Vázquez Torrón, secretario general de Infraestructuras del Ministerio de Transportes; Patricia Otero, secretaria provincial del PSOE de Lugo; Tino Fernández, teniente alcalde Pontevedra, o Alberto Monedero, que dimitió recientemente como secretario de militancia alegando unas diferencias con la dirección en las que este martes se reafirmó "atónito". También hubo mensajes duros contra Quiroga. "Só podo manifestar a miña perplexidade e condena", escribió el exalcalde de Fene Iván Puentes, que lo acusa de "menoscabar" y "menospreciar" a compañeros de partido. "Feijóo estará encantado", añade el ahora concejal en Pontevedra. Su compañera en la corporación Yoya Blanco tachó de "bochornoso" el escrito.