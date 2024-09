El ministro de Transportes sobre la AP-9: "Este Gobierno no es responsable del desaguisado"

El ministro de Transportes defendió este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez "no es responsable" del "desaguisado" que rodea la Autopista del Atlántico. En el Senado, Óscar Puente tachó de "sangrante" que la Xunta cifrase la semana pasada en 2.355 millones el coste del rescate de la AP-9, lo que supone "mil millones más que el último cálculo" que, dijo, hizo público el Ejecutivo gallego cuando él blandió las estimaciones de su departamento, que elevan a 4.000 millones la operación, a lo que habría que sumar hasta 2.600 si setransfiere la gestión a la Xunta.

Puente respondió al BNG, cuya senadora, Carme da Silva, instó al ministro a facilitar "respostas claras e accións inmediatas" sobre el futuro de la autopista, además de reclamar un compromiso firme con los acuerdos que el PSOE selló con el Bloque para elevar las bonificaciones hasta el 75%. También llamó a negociar con la Comisión Europea (CE) la anulación de la prórroga de la concesión a Audasa hasta 2048 y "axilizar" la transferencia del vial a Galicia.

Puente, que puso en valor los "más de 280 millones" inyectados por el Estado para rebajar los peajes, indicó que se "buscarán fórmulas" para cumplir, "si no es este año" en 2025, con el pacto con el BNG para elevar en 27 millones los descuentos después de que en 2024 no se materializara por falta de PGE. "Lo que no es justo es situar en el actual Gobierno los problemas de la AP-9", dijo.

Los senadores del PPdeG, con el lucense José Manuel Barreiro a la cabeza, reprocharon que la transferencia del vial "no sea una prioridad" para el ministro.

El ministro será reprobado por la Cámara gallega

Óscar Puente será reprobado este miércoles en el Parlamento de Galicia por afirmar en el Senado que el tren "vive en España el mejor momento de su historia". Será en el marco de una iniciativa presentada por el PPdeG, que la sacará adelante con su mayoría absoluta.

Los populares culpan a Puente de "rirse" de los gallegos al no asumir "a súa responsabilidade" por el "caos" en los servicios ferroviarios, según expuso el diputado Gonzalo Trenor.