La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y diversas autoridades realizarán un viaje en pruebas de la línea de alta velocidad a Galicia el próximo lunes.

En concreto, según la invitación cursada a los asistentes, a la que ha tenido acceso Europa Press, harán el trayecto desde Madrid (de donde saldrá el tren desde la estación de Chamartín) hasta Ourense, donde está previsto que lleguen a las 11.08 horas.

Previamente, a las 9.49 horas, está prevista la llegada del tren Ave a Zamora, mientras que a las 10.19 horas llegará a la estación de Sanabria.

Este mismo miércoles, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, afirmó que la puesta en marcha de la línea de alta velocidad ferroviaria prevista para diciembre significará que Galicia tendrá "un Ave incompleto" que "sólo llegará a Ourense, pero no a las ciudades de A Coruña, Santiago o Vigo".



21 DE DICIEMBRE. Renfe prevé poner en servicio el Ave a Galicia el 21 de diciembre, con dos servicios diarios con destino a la capital desde Ourense y otros de regreso, y un tiempo de viaje de 2.15 horas. La fecha no es aún oficial y, aunque el martes empezaron a circular los plannings de horarios de las nuevas conexiones por tren a Galicia, la compañía aseguró que no hay ni calendarios ni horarios de trenes cerrados.

No obstante, desde este martes ya no era posible, por ejemplo, comprar billetes para la fecha en la que hipotéticamente se estrenará la conexión de Galicia con el Ave, una inauguración para la que el Gobierno estaría preparando un gran acto, que podría incluir la presencia del Rey y que se celebraría el 20, un día antes de que el servicio se abra a los viajeros.

La previsión ya era, en todo caso, que los primeros Aves entre Galicia y Madrid empezaran a circular el último mes de este año, en una época en la que además los viajes en tren se disparan por la demanda que generan las vacaciones de Navidad.

Con la puesta en servicio de la línea se alcanzará el objetivo de reducir sustancialmente los tiempos de viaje, un recorte que también beneficiará a los pasajeros de Lugo, ya que el viaje desde Ourense será sustancialmente más rápido.

El viaje de Lugo a Ourense seguirá llevando de momento el mismo tiempo, a la espera de las obras de mejora de la línea que permitan elevar la velocidad a la que circulan los trenes. Sin embargo, la apertura de la línea Ave, por la que los Alvia pueden circular a unos 250 kilómetros por hora, permitirá ganar una hora en el viaje directo desde Lugo en ese tipo de convoyes.